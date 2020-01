Ensikertalaiset toiveikkaina Grüne Wochella – "Lähdettiin katsomaan, miten kinkku maistuu saksalaisille"

Riitta Mustonen

Nikolas Jokisalo luottaa itse tekemiseen: tuotteet ovat alusta loppuun omaa käsityötä aidoista raaka-aineista. Messuille lähti yli 110 laatikollista tavaraa.

Messuesittelijä Rami Kurki vakuuttaa, että savusaunakinkku ei lopu kesken kymmenen päivän messurutistuksessa. "Niin julmettu määrä sitä otettiin mukaan. Ja jos jää, niin voidaan viedä takaisin."

Ensi viikon loppuun asti kestävillä jättimäisillä kuluttajamessuilla yli 30 suomalaisyritystä esittelee tuotteitaan saksalaisille kuluttajille.

Kivikylän Kotipalvaamo on Berliinissä ensi kertaa niin kuin moni muukin suomalaisyritys. Poikain Parhaat Tampereelta on jo saanut pakastekuivatut marjansa tavaratalo KaDeWen valikoimiin Berliiniin, mutta tavoittelee messuilla lisämyyntiä mehuille ja marjoille.

"Oli tarkoitus saada vähintään yksi maahantuoja, mutta on saatu jo kaksi. Tulevalle viikolle on sovittu jo puolentusinaa tapaamista", toimitusjohtaja Nikolas Jokisalo iloitsee avajaispäivänä perjantaina.

Yrittäjä Maritta Autio Lapin Marjoista houkuttelee maistamaan puolukkasnapsia. Hän oli viime vuonna messuilla Lapin yhteisosastolla marjamehujen ja kastikkeiden kanssa. "Ei valitettavasti saatu kauppaa tänne. Nyt on ehdoton tavoite myydä poroa Saksaan: poromakkaraa ja savuporoa. Ammattilaistapahtumassa saatiin niistä hyvä palaute", Autio hymyilee.

Vaalan Juustolan toimitusjohtaja Pirkko Suhonen myy maistiaisina leipäjuustoa ja lakkahilloa. Tuote on saksalaisille outo ja pakkauksessakin tekstit vain suomeksi ja ruotsiksi. Suhonen uskoo, että tuote saa jalansijaa pikkuhiljaa, sillä yksi asiakas alkaa nyt kevättalvella viedä juustoleipää Saksaan salaattibaareihin. "Siitä saadaan logistista osaamista, mutta paljon on vielä tehtävää."

Hyönteisruoka on saksalaisille myös uutta. Jotta pienet sirkat erottuisivat messutarjonnasta, niitä markkinoiva Pasi Porkka on pukeutunut lilaan paljettitakkiin ja stetsoniin. Porkan idea on myydä sirkkoja herkkuna eikä erikoisena terveystuotteena. "Olen kehittänyt brändin 'Party Bugs' ja mausteet sirkoille", Porkka selittää samalla kun rahastaa lakritsinmakuisen hyönteispussin ostajaa. 20 gramman pakkauksesta sujahtaa viitonen Porkan kassaan.

Suomen messuteema Aus der Wildnis eli Villistä luonnosta todentuu hyvin näytteilleasettajien tarjoomuksissa. Elintarvikeyrittäjien lisäksi mukana on maaseutumatkailuyrittäjiä, jotka houkuttelevat saksalaisia ruokamatkoille Suomeen.

Suomi oli viime vuonna Grüne Wochen pääkumppanuusmaa ja sai paljon näkyvyyttä. MTK:n puheenjohtajan Juha Marttilan mielestä mittava messuinvestointi kannatti, mikä näkyy kasvaneissa vientiluvuissakin, mutta vauhtia pitäisi kiihdyttää.

"Grüne Woche on loistava konsepti pienille yrityksille, mutta se on vain osa kokonaisuutta. Vientiin tarvitaan uusia toimintamalleja", Marttila haastaa.

Etelä-Savon ammattiopiston opiskelija Alisa Tyuchkalova myi messuravintola Vaihan muikkukukkoa ja karjalanpiirakoita Suomen osaston läpi käveleville.