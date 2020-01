Lobo on omenanystävän kestosuosikki – tuotantomäärät lähtivät uuteen kasvuun 2019

Maija Partanen

Omenaa viljeleviä tiloja on Suomessa noin 300 kappaletta. Amos Andersonin omenatilalla Söderlångvikin kartanolla viljellään myös discovery-lajiketta.

Omenalajikkeiden tuotantomäärät heijastavat suomalaisten makumieltymyksiä. Hedelmän- ja Marjanviljelijäin liiton mukaan tarjonta vastaa kysyntään hieman jäljessä, sillä päätös uuden omenalajikkeen istuttamisesta täytyy tehdä useita vuosia ennen, kun puusta saadaan satoa.

Omenapuiden taimet on tilattava 1–2 vuotta ennen istutusta hedelmätarhalle, jotta taimisto ehtii kasvattaa oikean kokoiset taimet. Omenapuun istutuksen jälkeen kuluu yleensä 1–5 vuotta ennen kuin omenapuu tuottaa ensimmäisen kerran satoa.

Punaposkinen talviomenalajike on suomalaiskuluttajien kestosuosikki. Lobon tuotantomäärät lähtivät uudelleen kasvuun vuonna 2019.

Lobo-lajikkeen suosion taustalla on herkullinen maku ja kuoren kauniin punainen väri. Toiseksi ja kolmanneksi viljellyimpien rubinolan ja santanan viljelyala on kasvanut voimakkaasti viime vuosina.

Rubinola-omenassa on erityisen korkea C-vitamiinipitoisuus ja maku on mausteinen ja herkullinen. Santanan väri on puolestaan punertava keltaisella pohjavärillä, ja maussa on vivahde viinirypälettä.

Santanan erikoisuus on se, että se saattaa soveltua myös omena-allergikoille, sillä siinä on vähemmän yliherkkyyttä aiheuttavaa proteiinia. Hedelmän- ja Marjanviljelijäin liiton tiedotteen mukaan omena-allergikon kannattaa kuitenkin kysyä lupa santanankin maisteluun lääkäriltä.

Liitto on laittanut suosituimmuusjärjestykseen viljellyimmät lajikkeet Suomessa. Kärkikolmikon jälkeen tulevat lajikkeet discovery, zari ja aroma/amorosa. Näistä discovery on listan ainoa syyslajike. Muut listan kärkipään lajikkeet ovat talviomenoita.

Uutuuslajike zarin maku on mehukas ja suutuntuma erityisen rapea.

Lisäksi kymmenen viljellyimmän lajikkeen joukkoon mahtuvat myös julyred, rajka, collina ja summerred. Näiden lisäksi Suomessa viljellään lukuisia muita lajikkeita.