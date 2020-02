MTK:n asiantuntija ei usko uraanikaivoksen pilaavan suomalaisen ruuan mainetta – "On luotettava viranomaisten harkintaan"

Kaikissa kehittyneissä maissa on teollisuutta ja samaan aikaan niissä tuotetaan laadukasta ruokaa, muistuttaa MTK:n ruokamarkkina-asiantuntija Heidi Siivonen.

Sanne Katainen

Kotimaista ruokaa markkinoidaan ulkomaille vetoamalla muun muassa puhtauteen ja turvallisuuteen.

MTK:n ruokamarkkina-asiantuntija Heidi Siivonen ei usko, että Terrafamen Sotkamon uraanikaivos uhkaa suomalaisen ruuan turvallisuutta tai mainetta.

Sotkamolainen maidontuottaja Jari Tervo ei ole Siivosen kanssa samaa mieltä. Häntä kertoi MT:lle 6.2.olevansa huolissaan erityisesti siitä, miten uraanikaivoksen aiheuttamat mikrohiukkaspäästöt vaikuttavat alueella tuotettuun. Tervo kertoi vuosien ajan olleensa yhteydessä muun muassa viranomaisiin, mutta ympäristöhaitat eivät ole tuntuneet kiinnostavan ketään.

Siivonen kertoo luottavansa suomalaisiin viranomaisiin ja heidän harkintakykyynsä. Hän huomauttaa, että ympäristölait ovat tiukentuneet koko ajan.

"Tällaisia asioissa on luotettava siihen, että tehtaan ympäristövaikutukset on selvitetty niin tiukasti, että se on turvallinen toimija omassa ympäristössään."

Kaikissa kehittyneissä maissa on teollisuutta ja samaan aikaan niissä tuotetaan laadukasta ruokaa, Siivonen muistuttaa.

Lue myös:

Kainuulaiset luonnonsuojelijat: Lupaa ei voida myöntää laillisilla perusteilla eikä Terrafame täytä ydinenergialain asettamia velvoitteita

Terrafamelle uraanilupa Sotkamon kaivokselle – lupapäätöksestä voi valittaa 9.3. saakka