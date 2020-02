Riistalihaväärennöksessä mukana myös villisikaa, mutta poliisin mukaan ei ASF-maista

Jaana Kankaanpää, Petteri Kivimäki

Rikosepäily koskee hirven-, poron-, peuran-, saksanhirven- ja linnunlihaa, mutta viraston mukaan mukana on ollut myös pieniä määriä villisianlihaa.

"Tämä on valitettava, mutta yksittäistapaus. Kyllä elintarvikkeiden pakkausmerkintöihin voi yleisesti luottaa."

Näin Ruokaviraston osastonjohtaja Leena Räsänen rauhoittelee niitä, joiden usko ruuan alkuperämerkintöihin alkoi horjua perjantaisen riistalihauutisen vuoksi.

Sekä virasto että poliisi tiedottivat epäilystä, että eteläpohjalainen yritys on käsitellyt luvatta ja väärentänyt useamman vuoden tuhansien riistalihakilojen alkuperää. Joupin Meklari Oy:llä on ollut lupa vain lihan pakkasvarastointiin, mutta se on myös muun muassa jauhanut lihaa ja myynyt sitä kaupoille ja ravintoloille. Ruokavirasto määräsi lihat vedettäväksi pois markkinoilta ja hävitettäväksi.

Rikosepäily koskee hirven-, poron-, peuran-, saksanhirven- ja myös riistalinnunlihaa. Osa niistä saattaa olla kotimaistakin, mutta koska merkinnät ovat epämääräiset, lihat poistetaan myynnistä.

Viraston mukaan mukana on ollut myös pieniä määriä villisianlihaa. Poliisilta saatujen tietojen mukaan liha ei ole peräisin maista, joissa on afrikkalaista sikaruttoa, Räsänen kertoo. Hänen mukaansa poliisi on ottanut ASF-riskin erityisesti huomioon selvityksissään.

Rikostapaus tuli ilmi kunnallisen elintarvikevalvonnan kautta.

"Siellä oli valpas valvoja, joka osasi yhdistellä erilaisia merkkejä ja epäili, että kaikki ei ole ihan ok."

Räsäsen mukaan tapaus oli ensimmäinen suuremman kokoluokan riistaa koskeva tapaus virastolle, mutta muutoin alkuperäväärennösepäilyjä ilmenee useita vuosittain.

"Myös eri lihalajeja koskevia, mutta useammin marjoja ja kausivihanneksia, sillä kauden alussa tulee kiusaus muuttaa niiden alkuperää ja päiväysmerkintöjä."

