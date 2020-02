K-Citymarket Lappeenranta valittiin Vuoden Leipäkaupaksi – tuotteet on suurimmaksi osin valmistettu Suomessa, mikä on kilpailussa tärkeä arvostelukriteeri

Jaana Kankaanpää

K-Citymarket Lappeenranta valittiin Vuoden Leipäkaupaksi. Raadin mukaan kaupan valikoimassa on runsaasti paikallisten leipomoiden leipiä ja leivonnaisia.

Vuoden 2020 Leipäkaupaksi on valittu K-Citymarket Lappeenranta, jonka kauppiaina toimivat Ari ja Miia Piiroinen. Valinnan teki Suomen Leipuriliitto ry paikallisyhdistyksineen 24. kerran. Tänä vuonna valinta tehtiin hypermarkettien ja tavaratalojen sarjassa.

Suomen Leipuriliitto lähetti asiasta tiedotteen perjantaina.

Raadin mukaan K-Citymarket Lappeenrannan valikoimassa on runsaasti paikallisten leipomoiden leipiä ja leivonnaisia ja niiden lisäksi hyvä valikoima myös alueellisten ja valtakunnallisten leipomoiden tuotteita.

Myymälässä on myös Fazer Leipomoiden jauholeipomo, jonka tuotteet täydentävät valikoimaa. Tuotteet on suurimmaksi osin valmistettu Suomessa, mikä on Vuoden Leipäkauppa -kilpailussa tärkeä arvostelukriteeri.

Raati kävi tutustumassa kaikkiin neljään kilpailun finalistikauppaan tammi-helmikuussa ennalta ilmoittamattomana ajankohtana. Kolme muuta finalistikauppaa olivat K-Citymarket Järvenpää, Minimani Kokkola ja Prisma Limingantulli Oulu.

Valintaraati antoi K-Citymarket Lappeenrannan leipäosastolle kiitosta tuotteiden esillepanosta ja kalusteiden asettelusta, jotka houkuttelivat ostamaan leipää ja tutkimaan valikoimaa.

Tuoreus oli käsinkosketeltavaa ja osa tuotteista oli aamulla vielä lämpimiä raadin saapuessa paikalle. Myös kausituotteet olivat leipäosastolla hyvin esillä. Gluteenittomat tuotteet löytyivät lähettyvillä olevalta Gluteeniton maailma -osastolta, jonne ohjattiin leipäosaston hyllyillä olevilla kylteillä.

Vuoden Leipäkauppa -kilpailu järjestetään nykyisin kahdessa sarjassa. Joka toinen vuosi kilpailussa ovat mukana pienemmät päivittäistavarakaupat ja joka toinen vuosi hypermarketit ja tavaratalot.