Valtteri Paltamaa kokkasi voittoon Jyväskylässä – seuraavaksi Pariisiin kisaamaan

Valtteri Paltamaa sai kiitosta tarkasta keittiötyöskentelystä.

Valtteri Paltamaa vei selvän voiton nuorten kokkien suomenmestaruuskilpailussa Jyväskylässä.

Alle 27-vuotiaiden kokkien kilpailuissa kahdeksan nuorta keittiöalan ammattilaista otti mittaa toisistaan valmistamalla kolmen ruokalajin menun. Kilpailun voittanut Paltamaa lähtee seuraavaksi taistelemaan voitosta Ranskan Pariisiin, missä syyskuussa maailman parhaat nuoret kokit kilpailevat Cordon Bleu -koulussa.

Paltamaa työskentelee Ravintola Hoxin keittiössä Jyväskylässä. Kisan kakkosen Sami Hakamäen työpaikka on Ravintola HEJM Vaasassa, ja kisan kolmosen Otto Hietamiehen Lapland Hotels Helsingin Kultá Kitchen & Bar.

Kilpailussa arvioitiin sekä keittiötyöskentelyä että valmistettujen annosten makua. Paltamaa pärjäsi parhaiten sekä makukokonaisuuksissa että keittiötyöskentelyssä. Kokonaisuus oli erinomainen, ja erityisesti fileeraus, taloudellisuus ja hygienia nousivat esiin teknisissä taidoissa. Esillepanossa värejä oli käytetty taidokkaasti.

Kilpailun pakollisena raaka-aineena alkuruualle oli tuoreet kaksi avattua kokonaista siikaa ja 100 grammaa siian mätiä, joka tuli nostaa esille lämpimänä, sekä kaksi selkeää lisäkettä. Pääruuan pakollisena raaka-aineena oli karitsan paahtopaistia, yksi kastike, yksi tärkkelyspitoinen lisäke ja kaksi muuta selkeää lisäkettä.

Jälkiruuan pakollisena raaka-aineena oli appelsiineja, ja annokseen tuli valmistaa kolme eri komponenttia, joista yhden tuli olla leivonnainen. Lisäksi kilpailijoiden käytettävissä oli raaka-ainekori itse valittujen lisäkkeiden valmistamiseen.

Kädentaidot mitattiin siikojen fileoinnissa sekä muiden raaka-aineiden käsittelyssä. Vaihtelevat kypsennysmenetelmät toivat arvokkaita tekniikkapisteitä. Tuomaristo piti kilpailijoiden työskentelyä siistinä, taloudellisena ja johdonmukaisena. Lisäksi raaka-ainekäsittely oli ammattimaista ja lisäkevalinnat niukoista korin antimista onnistuneita. Makutuomaristo kiitteli onnistuneita makukokonaisuuksia ja ruokalajien selkeitä makuja.

”On ilahduttavaa, että eri puolilla Suomea kasvaa tällaisia nuoria huippuammattilaisia”, kilpailun johtaja Martti Lehtinen toteaa tiedotteessa. ”Kuitenkin näillä nuorilla ammattilaisilla on aavistuksen kehitettävää erityisesti kokonaisen kalan käsittelyssä, annosten esillepanossa ja omaperäisyydessä, jotta voi menestyä kansainvälisessä kisassa”, Lehtinen jatkaa.

Kansainvälisissä kilpailuissa suomalaiset ovat voittaneet mestaruuden kahdesti. Arto Rastas voitti kultaa vuonna 2005, ja seuraavana vuonna Mikko Kautto voitti pronssia. Lasse Koistinen toi ykkössijan kolme vuotta myöhemmin 2009. Laura Virolainen sijoittui hopealle vuonna 2015, ja Emmiina Lehtonen toi kotiin MM-pronssia vuonna 2018.

Nuorten Kokkien maailmanmestaruudesta on kisattu vuodesta 1977 lähtien. Tämän vuoden MM-kisa ratkaistaan Pariisin arvostetussa Cordon Bleu -koulussa syyskuun 26. päivänä.

”Kilpailun tarkoituksena on antaa nuorille ammattilaisille mahdollisuus kehittää kilpailun avulla taitojaan ja hakea kilpailukokemusta. On hienoa huomata, että yhä useampi nuori ammattilainen luottaa itseensä ja on halukas hakemaan täysin uudenlaista kokemusta kilpailuista”, Lehtinen miettii.

Kilpailun järjesti Chaîne des Rôtisseurs Finlande, jonka toiminnan tavoitteena on edistää alan ammattilaisten ja harrastajien yhteistyötä, tukea suomalaista ruokakulttuuria sekä kannustaa erityisesti nuorten ammattilaiskokkien ja viiniammattilaisten kehittymistä.