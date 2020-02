Forssalainen Jospak keräsi miljoonan – keväällä avattava tuotantolinja moninkertaistaa vuokien tuotannon

Jospak voitti viime vuonna myös World Star Sustainability -erikoiskategorian, jossa palkittiin maailman parhaat kestävän kehityksen mukaiset pakkaukset.

Jospakin ekologisten elintarvikevuokien tuotantokapasiteetti nousee merkittävästi, kun yritys keräsi suunnatulla osakeannilla miljoona euroa. Yrityksen kolmas tuotantolinja saadaan käyntiin keväällä, ja se mahdollistaa kasvavan viennin, Jospak kertoo tiedotteessaan.

”Jospak on parhaillaan kiinnostavassa taitekohdassa. Liikevaihto on lähtenyt voimakkaaseen kasvuun, ja meillä on hienoja kansainvälisiä asiakkaita. Jakelijaverkostoa on myös laajennettu Euroopassa viime vuoden aikana,” toteaa hallituksen puheenjohtaja Juhani O. Kuusisto.

Jospakin pakkausratkaisu tukee valtioiden ja yritysten linjauksia muovinkäytön vähentämisestä.

Jospakin uusi tuotantolinja moninkertaistaa vuokien tuotantokapasiteetin.

”Toimialalla etsitään kiivaasti ratkaisuja muovin vähentämiseen. Muovi on edelleen elintarviketeollisuudelle ruokahävikin kannalta lyömätön materiaali, sillä muovin mahdollistama kaasutiiviys takaa säilyvyyden. Materiaalitehokas pakkausratkaisumme yhdistää muovin ja kartongin parhaat ominaisuudet muovin käyttö optimoiden. Kuluttaja voi itse kierrättää koko pakkauksen vain erottamalla muovikerroksen irralleen kartongista,” kuvailee Jospakin toimitusjohtaja Tarja Heikkilä.

Tuotannon kasvattaminen tarkoittaa myös uusia työvoimatarpeita. Jospak työllistää Forssassa 13 henkilöä tuote- ja teknologiakehityksessä, myynnissä ja tuotannossa. Suunnatun osakeannin yhteydessä Jospak vahvisti hallitustaan viisijäseniseksi. Uusiksi hallituksen jäseniksi valittiin talousjohdon konsultti, KTM Eira Anttila ja kauppaneuvos Clas Göran Hagström.