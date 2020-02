Joko sinä toteutat närpiöläisten unelmaa: Ostat tomaattirasian leffaevääksi tai kurkkupikarin naposteltavaksi kaupan kassalta?

Sanne Katainen

Kuluttajatuotteita markkinoidaan erityisesti nuorille aikuisille, jotka kuluttavat enemmän brändejä kuin tuotteita.

Jos Närpiön Vihanneksen tavoite toteutuu, niin pian jokaisessa leffateatterin lämpiössä, liikenneasemalla ja punttisalilla on myynnissä karkeille kasvisvaihtoehto: rasiaan tai pussiin pakattuja tomaatteja.

Kaupoistahan niitä jo saa, noita houkuttelevan värikkäitä pieniä helmitomaatteja pikarissa, perherasiaan pakattuja Flavorinoja, ruuanlaittoon sopivia San Marzanoja tai Dunne-tomaatteja.

Kaiken takana on Närpiön Vihanneksen strategian muutos. Kasvihuonetuottajien osuuskunta on kääntänyt toimintansa painopisteen niin, että ensin selvitetään, mitä kuluttajat haluavat, ja sitten tuotetaan.

"Ollaan otettu omasta toiminnasta se vastuu, mikä tavarantoimittajalle kuuluukin", hymyilee myynti- ja markkinointijohtaja Jonas Lundström.

Närpiön Vihanneksen pakkaamolla tomaatit vilisevät silmissä. Täällä pakataan viikossa tällä hetkellä noin 300 000 kiloa tomaatteja ja 150 000 kiloa kurkkuja ja lisäksi noin 200 000 pussia ja rasiaa.

Närpiön Vihanneksen viljelijät tuottavat Suomen tomaateista 60 prosenttia ja kurkuistakin liki viidenneksen.

Suurin kilpailija on ulkomaan tuonti, eivät muut suomalaiset tuottajat.

Närpiön Vihannes myy tuotteitaan Suomessa kaikille kaupan keskusliikkeille, yksityisille ja horeca-tukuille sekä teollisuuteen.

Lundströmin mukaan niin S- ja K-ketjuilla yhtä hyvin kuin Lidlillä on aito halu myydä kotimaisia tuotteita.

"Yhteistyömme kaikkien kanssa sujuu hyvin. He luottavat meihin ja tietävät, että osaamme hommamme."

Sanne Katainen

Sanela Krak erottelee kirsikkatomaateista pois huonoja yksilöitä Närpiön Vihanneksen pakkaamolla.

Tulevaisuudessa Närpiön Vihannes panostaa kasvavasti horeca-tukkuihin eli hotelli- ja ravintolapuolelle.

"Terveelliset välipalat ovat nopeimmin kasvava tuoteryhmä koko Länsi-Euroopassa. Napostelutuotteita työstetään vaihtoehtoisiin myyntipaikkoihin eikä vain kaupan hevi-tiskeille", Lundström ennakoi.

Yhä enemmän hyödynnetään myös sivuvirtoja. Närpiön hävikkitomaateista tehdään biokaasua ja nyt myös Jävla-tomaattikastiketta pastan ja pitsan päälle.

Uusia lajikkeita testataan koko ajan. Kasvihuoneissa viljellään avomaankurkkua joulusta juhannukseen, perinteisen paprikan lisäksi tuotetaan minipaprikoita ja chilejä, testataan melonityyppejä ja eksoottisia hedelmiä.

"Kysyntää olisi myös proteiinipitoisille kasviksille, niitäkin etsitään. Uutuuksien kehittämisessä on iso työ."

Sanne Katainen

Jonas Lundström vakuuttaa, että Suomessa tuotettuja talvitomaatteja voi ostaa hyvällä omallatunnolla. "Kotimainen kasvihuonetomaatti on sesongissa ympäri vuoden."

Talvitomaattien makua on moitittu vaisuksi. Lajitteluhihnalta napattu närpiöläisten oma Dunne-tomaatti maistuu suussa suolaisenmakealta, ei yhtään vetiseltä.

Lundströmin mukaan tomaatin makuun vaikuttaa eniten lajike, joita on maailmassa yli 7 000. "Puraisusta ei huomaa, onko tomaatti viljelty kesällä vai talvella."

Ongelma on, että tomaattien siemenet jalostetaan maailmalla, missä on ylituotantoa, jolloin tuottavuutta yritetään nostaa eli saada kiloja neliötä kohti lisää. Silloin maku kärsii. "Me haluamme mennä maku edellä. Siihen viljelijä voi vaikuttaa."

Joitain arveluttaa myös tomaattien tuottaminen talvella. Eikö sesonki ole kesällä? Mitä ilmasto sanoo?

"Ennakkoluuloja on paljon. Meidän asiat ovat kuitenkin hyvin. Luken tuoreet tutkimustulokset osoittavat, että Espanjassa tomaattien vesijalanjälki on 900-kertainen meihin verrattuna. Hiilijalanjälkemme on kansainvälisellä tasolla. Maankäyttömme on järkevää eli tuotanto neliötä kohti moninkertainen kansainvälisiin kilpailijoihin verrattuna. Torjunta on ennaltaehkäisevää ja biologista. Lisäksi öljyn käyttöä on pystytty vähentämään 85 prosenttia viimeisten kymmenen vuoden aikana, mikä on täysin poikkeuksellista", Lundström luettelee.

Näitäkin tarinoita voi lukea Närpiön Vihanneksen pakkauksista.