Sieniohratto - Reseptit - Maaseudun Tulevaisuus

Sanne Katainen

Kuivattu mustavahakas on erittäin herkullinen risottosieni, mutta tatit ja suppilovahverot tulevat herkullisuuskisassa aivan kannoilla.

Sieniohratto

4 annosta

3 dl kuivattuja metsäsieniä, esim. mustavahakkaita, suppilovahveroita tai herkkutatteja

1 sipuli

10 cm pala purjoa

2 rkl voita

3 dl esikypsennettyjä rikottuja ohrasuurimoita

4 dl valkoviiniä

noin 5 dl kasvislientä

noin 3 dl sienten liotusvettä

2 dl ruokakermaa

2 dl pecorinojuustoa raastettuna

½ tl suolaa

½ tl mustapippuria

2 tl timjaminlehtiä

Pane kuivatut sienet veteen likoamaan noin 20 minuuttia ennen ruuanvalmistusta.

Nosta sienet vedestä, purista kuivemmiksi ja leikkaa tarvittaessa palat pienemmiksi. Säästä liotusvesi.

Kuori ja hienonna sipuli. Pese ja viipaloi purjo. Sulata voi kattilassa ja kuullota sipulit. Sekoita joukkoon sienet.

Lisää ohra ja anna myös sen kuullottua hetki. Lisää valkoviini, sekoita ja anna kiehua, kunnes viini on imeytynyt ohraan.

Lisää kattilaan kasvislientä ja sienten liotusvettä vuorotellen desi kerrallaan, kunnes ohra on lähes kypsää. Lisää kerma, raastettu pecorinojuusto sekä mausteet. Anna hauta vielä, kunnes neste on lähes imeytynyt ohraan. Valmiin ohraton koostumus on valuvan löysää ja ohrassa on juuri ja juuri hiukan purutuntumaa mukana.

Viimeistele sieniohratto pecorinoraasteella.

Vinkki: Sieniohrattoon voit käyttää myös tuoreita sieniä. Puhdista ja paloittele ne ja paahda kattilassa sipulien kanssa. Lisää voi ja ohra vasta, kun sienistä irtoava neste on haihtunut lähes kokonaan.