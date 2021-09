Sanne Katainen

Smetanasta ja sienistä syntyy hieno, hieman hapahko kastike, joka tulee oivasti riistalinnun makua.

Metsäsienikastike riistalinnuille

4 annosta

5 dl metsäsieniä, esim. kantarelleja, herkkutatteja tai suppilovahveroita

10 cm:n pala purjoa

1 tl voita

1 tl rypsiöljyä

1 dl valkoviiniä

2 dl riistalientä

2 dl kermaa

1 prk (120 g) smetanaa

suolaa

mustapippuria

(vaaleaa suurustetta, esim. Maizena)

Puhdista ja paloittele sienet. Pese ja hienonna purjo. Nosta sienet pannulle ja kuumenna, kunnes niistä irtoava neste on lähes haihtunut. Lisää purjot, kun nestettä on vähän jäljellä.

Kun neste on haihtunut, lisää pannulle voi ja öljy. Paista sieniä ja purjoa rasvassa hetki. Lisää pannulle valkoviini ja anna kuohahtaa. Keitä, kunnes viini on lähes haihtunut. Lisää pannulle riistaliemi, kerma ja smetana. Sekoita, kunnes smetana on liuennut kastikkeeseen. Anna kastikkeen kiehua hiljaa poreillen noin viisi minuuttia. Maista, ja lisää suolaa ja mustapippuria.

Jos tarjoat kastikkeen haudutettujen sorsanrintafileiden kanssa, nosta lihat kastikkeeseen tässä vaiheessa, käännä hellan levy minimiin ja peitä pannu kannella.

Jos kastike on mielestäsi liian laihaa, voit lihojen vetäytyessä suurustaa sen vaalealla suurusteella pakkauksen ohjeen mukaisesti.