Sanne Katainen

Sienillä täytetyt kuharullat maistuvat sitruuna-voikastikkeen kanssa. Kastike ei ole vaikea valmistaa, mutta vaatii hiukan huolellisuutta, jotta se ei juoksetu.

Kuharullat ja sitruuna-voikastike

4 annosta

1 dl kuivattuja herkkutatteja tai mustavahakkaita

1 sipuli

2 tl voita

¼ tl suolaa

½ dl ruokakermaa

4 nahatonta kuhafileetä

½ tl suolaa

¼ tl valkopippuria

1 sitruuna

1 sipuli

100 g voita (huoneenlämpöistä)

½ tl suolaa

½ dl tilliä

(1–2 kananmunankeltuaista)

Liota sieniä vedessä noin 30 minuuttia, tai kunnes ne ovat vettyneitä. Valuta sienet ja purista kuiviksi. Hienonna sieniä työlaudalla. Kuori ja hienonna sipuli.

Kuumenna pannulla voita. Lisää sienet ja sipuli. Kuumenna sekoitellen, kunnes sipulit ovat kuullottuneet. Lisää suola ja kerma.

Poista kuhafileistä ruotorivi V-leikkauksella ja leikkaa fileet pitkittäin kahteen suikaleeseen. Jos fileet ovat eri kokoisia, niin nuiji kevyesti paksumpia selkäsuikaleita ohuemmiksi. Mausta suikaleet suolalla ja pippurilla.

Jaa sieniseos fileesuikaleiden keskivaiheille ja rullaa suikaleet niin, että sauma jää alapuolelle. Nosta rullat kevyesti voideltuun uunivuokaan. Kypsennä 150-asteisessa uunissa 15–20 minuuttia. Tarkista kypsyys paksuimmasta rullasta.

Kalarullien kypsyessä valmista kastike. Raasta pestystä sitruunasta 1 tl kuoren keltaista osaa ja purista ½ dl mehua. Kuori ja hienonna sipuli.

Sulata ruokalusikallinen voita kattilassa ja lisää sitruunankuoriraaste, -mehu ja sipuli. Anna kiehua hissukseen noin 5 minuuttia. Laske lieden lämpö minimiin ja vatkaa joukkoon huoneenlämpöistä voita ruokalusikallinen kerrallaan. Anna kattilan olla koko ajan liedellä miedolla lämmöllä. Lämpö ei saa olla liian kuuma, jotta voi ei juoksetu, mutta ei myöskään liian kylmä, jotta lopputulos ei ole sitruunalta maistuvaa voita, vaan kastiketta. Kun kaikki voi on lisätty, seos on kastiketta. Jos se on mielestäsi liian juoksevaa, lisää siihen yksitellen 1–2 huoneenlämpöistä keltuaista samalla voimakkaasti sekoittaen. Lisää lopuksi hienonnettu tilli.

Tarjoa kuharullat sitruuna-voikastikkeen ja perunoiden kanssa.

Vinkki: Kastike säilyy jääkaapissa 3 päivää. Lämmitä se miedolla lieden lämmöllä samalla sekoitellen. Liian kuumalla lämmitettäessä kastike juoksettuu.