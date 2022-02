Resepti

Runebergin kakku Resepti Marita Joutjärvi

Sanne Katainen

Runebergin perinteinen leivos on korkeahko ja pyöreänmuotoinen, joka on koristeltu sokerikuorrutuksella reunustetulla vadelmahillolla. Jos et omista muotteja, voit tehdä aineksista myös näppärästi kakun.

Runebergin kakku 10—12 palaa Ainekset 200 g voita

2 dl sokeria

2 kananmunaa

2 dl vehnäjauhoja

2 dl keksi- tai piparimuruja

1 dl perunajauhoja

1 dl korppujauhoja

2 tl leivinjauhetta

2 tl vaniljasokeria

1 tl kardemummaa

1½ dl kermaa Kostutus 1¼ dl vettä

3 rkl mantelilikööriä (esimerkiksi Disaronno) Koristelu 1½ dl tomusokeria

noin 1 rkl sitruunamehua

noin 2 dl vadelmahilloa Valmistusohje Voitele ja korppujauhota joko rengaskakkuvuoka tai pitkänomainen vuoka (vetoisuus noin 1½ l). Vaahdota pehmeä voi ja sokeri. Lisää munat yksitellen vatkaten. Sekoita kuivat aineet keskenään ja lisää taikinaan. Sekoita kerma mukaan viimeisenä. Kaada taikina vuokaan ja paista 175 asteessa noin 50 minuuttia. Kostuta kumottu kakku heti veden ja manteliliköörin seoksella. Anna vetäytyä vuoassaan peitettynä vaikka yön ajan. Paina kumottuun kakkuun omenaporalla reiät reilun viipaleen välein, mutta älä paina pohjaan asti. Täytä syntyneet kolot vadelmahillolla. Sekoita tomusokerista ja sitruunamehusta kuorrutusseos. Lusikoi se pieneen muovipussiin, leikkaa yhteen kulmaan pieni reikä ja pursota koristekuvioita kakun pinnalle. Viimeistele "hilloreiät" vielä vadelmahillolla. Vinkki! Alkosta saa mantelilikööriä myös puolen desin "maustepulloina".