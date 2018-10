Jälkiruokamunakas

Munakas voi olla myös jälkiruoka, kun sen maustaa makeaksi ja tarjoaa esimerkiksi rahkavaahdon ja pirteiden puolukoiden kera.

4 annosta

4 munaa

1/2 dl täysmaitoa

2 tl sokeria

1/4 tl suolaa

2 rkl voita

1 prk (200 g) sitruunarahkaa

1 dl kuohukermaa

1/2 rkl sokeria

1 dl puolukoita soseutettuna

1/2 dl puolukkahilloa

kokonaisia puolukoita

rahkavaahtoa

Vaahdota ensin tarjoiluun tuleva kerma pehmeäksi vaahdoksi ja vatkaa sitruunarahka joukkoon. Mausta sokerilla. Yhdistä puolukkasose ja hillo.

Sekoita munat, maito, sokeri ja suola haarukalla kulhossa. Kuumenna paistinpannu kuumaksi ja ruskista voi siinä kevyesti. Kaada munakasmassa pannulle. Vedä puuhaarukalla seosta hitaasti reunoilta keskelle. Munakas on kypsä, kun alapinta on saanut väriä ja yläpinta on vielä kostea. Valuta munakas tarjoiluvadille, laita pinnalle marjaseosta ja taita osittain kaksin kerroin.

Tarjoa munakkaan kanssa rahkavaahtoa sekä puolukoita.