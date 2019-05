Jaana Kankaanpää

Viinirypäleet saavat päälleen herkulliset juustoiset kuorrutukset.

Juusto-viinirypälepallerot

40–60 kpl

20–30 vihreää viinirypälettä

170 g sinihomejuustoa

(1–2 rkl kermaviiliä)

2 dl manteli- tai pähkinärouhetta

20–30 tummaa viinirypälettä

2 rs (à 150 g) pehmeää vuohenjuustoa

2 dl (thai)basilikaa

cocktailtikkuja

Pese ja kuivaa viinirypäleet. Kumoa huoneenlämpöinen homejuusto kulhoon. Jos juusto on murenevaisen kovaa, lisää kermaviili. Jos juusto on pehmeää, kermaviiliä ei tarvita. Vatkaa juustoa sähkövatkaimella, kunnes se on tahnamaista. Ota viinirypäle kerrallaan käteesi ja pyöritä homejuustotahnasta sille kuori. Tee mahdollisimman ohut kerros. Työ on hiukan tahmaista ja sotkevaa. Pyörittele pallo saman tien pähkinärouheessa ja nosta lautaselle. Siirrä pallerot jääkaappiin odottamaan tarjoamista.

Pese ja kuivaa viinirypäleet. Kumoa pehmeä vuohenjuusto kulhoon ja vatkaa sähkövatkaimella tahnamaiseksi. Pyörittele juustosta viinirypäleille kuori samalla tavalla kuin sinihomejuustokuorrutteen ohjeessa. Pyörittele hienonnetussa basilikassa ja nosta jääkaappiin odottamaan tarjoamista.

Pujota palleroihin cocktailtikut ennen tarjoamista.

Vinkki: Thaibasilika sopii hyvin vuohenjuuston makuun, mutta jos sitä ei löydy, niin tavallinen basilika kelpaa mainiosti.