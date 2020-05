Ruissalon Maininki -ravintola Turussa avautui ensin Netflixin miljoonille katsojille – ja maanantaina ruokailijoille

Bo Stranden / Ilta-Sanomat

Ravintoloitsijapariskunta Turo Jokinen ja Marina Björkenheim-Jokinen odottavat jälleen kesäkuun alusta lounas- ja illallisvieraita.

"On tullut paljon pöytävarauksia, sekä lounaille että iltoihin", kertoo Ruissalon Mainingin ravintoloitsija Marina Björkenheim-Jokinen.

Ravintolat saavat kesäkuun alussa jälleen avata ovensa muutenkin kuin take away -pohjalta. Ruissalon Maininki on valmis kesäkauteen.

