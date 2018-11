MTK rakentaa Suomen ruokabrändiä Berliinissä 2 miljoonalla eurolla

"Tämä tehdään siksi, että suomalainen viljelijä saisi reilumman hinnan tuotteilleen sitä kautta, että niille on kysyntää maailmalla", perustelee Juha Marttila.

On kaksi kuukautta siihen, kun Suomi esittelee saksalaisille ja median kautta koko maailmalle, miten hieno ruokamaa meillä on täällä pohjolassa. Tammikuun 18:ntena päivänä avataan Berliinissä Grüne Woche -messut, ja Suomi on näiden maailman suurimpien ruokamessujen pääkumppanimaa.