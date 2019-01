Perheleipomossa valmistettiin parhaimmillaan tuhansia leipiä päivässä – nyt hintakilpailu ja valmiiksi viipaloidut leivät panevat yrittäjät ahtaalle

Petri ja Marjatta Luoma-aho luotsaavat vanhaa leipomoyritystä perinteitä vaalien. Moni resepti on pysynyt vuosikymmenet samana.

Alajärven Luoman-ahon kylän raitti on hiljainen kukonlaulun aikaan, mutta kylän leipomolla on jo tohina käynnissä. Taikinakone käy ja uuneissa paistuvat ruisleivät ja vehnäset. Ilmassa on suorastaan huumaavan hyvä tuoksu.

Luoma-ahon leipomon menestysreseptejä ovat perinteikkyys ja vahva oman työn leima.