MTK vaatii koko ruokaketjua avoimuuteen ruuan alkuperästä: "On selvää, että ravintoloissa ei olla salapoliiseja"

Ruokakulttuuriasiamies Anni-Mari Syväniemi MTK:sta on innoissaan kuultuaan alkuperäasetuksen läpimenosta.

"Kuluttajalla on oikeus tietää ruuan alkuperä. Tämä on todella hieno juttu! MTK on aina puhunut alkuperän ilmoittamisen puolesta, joten tämä on riemuvoitto myös MTK:n edunvalvonnalle."