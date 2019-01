Suomi-ruuan viikot alkoivat Berliinin KaDeWe-tavaratalossa

"Saavutus on hieno, sillä Suomi on nyt näin laajasti esillä ensimmäistä kertaa", sanoo Business Finlandin Food from Finland -ohjelman Saksan vähittäiskauppa-aktiviteeteista vastaava Lili Lehtovuori.

Viime kesänä muutama suomalaistuote pääsi mukaan KaDeWen skandiviikoille, mutta tällä kertaa parrasvaloissa paistattelee yksin Suomi.