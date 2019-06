Ruoka

Foodwestin tekemiseen tulee uusi mittakaava: ruokayrityksiä auttavan asiantuntijapajan tilat nelinkertaistuvat Ruoka Seinäjoki Antti Kantola "Kyllä tässä jo itse kunkin sormet syyhyävät, että päästään aloittamaan työt uusissa tiloissa", Foodwestin toimitusjohtaja Karri Kunnas sanoo.

Johannes Tervo

"Tämä on iso ja tärkeä hanke Foodwestille", toimitusjohtaja Karri Kunnas sanoo uusia tiloja esitellessään. Rakennushankkeen kustannusarvio on noin neljä miljoonaa euroa. Toimintaan tarvittavaa laitteistoa taloon tulee noin miljoonan euron arvosta. Muutto on edessä syksyllä, siihen asti Foodwest toimii Seinäjoen Itikanmäellä.

Foodwestin nykyisessä toimipaikassa Seinäjoen Itikanmäellä seinät ovat tulleet vastaan: 400 neliömetriä on liian vähän, kun elintarvikealaa palvelevan asiantuntijayrityksen toiminta on laajentunut. Foodwest muuttaa Seinäjoella Roveksen alueelle, jossa sille on valmistumassa yli 1 700 neliömetrin tilat. Haluatko lukea koko jutun? Tilaa MT Digi maksutta käyttöösi kahdeksi viikoksi. Tilaa MT Digi 2 viikkoa 0 € Kirjaudu sisään Jos olet jo tilaaja, pääset lukemaan koko jutun kirjautumalla sisään. Haluatko lukea koko jutun? Olet kirjautunut palveluun tunnuksella, jolla ei ole käyttöoikeutta tähän sisältöön. Jos haluat jatkaa tilaajille tarkoitettujen juttujen lukemista, voit tehdä uuden tilauksen. Tilaa MT Digi