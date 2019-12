Sushista on tulossa uusi texmex – unohtuuko ilmasto riisiä puikotessa?

Kari Salonen

Järvenpään Citymarketin sushikeittiö on Euroopan kärkeä: sushibuffetista haetaan sushia tuhansia kiloja viikossa.

Sushiravintoloita on jo pienissäkin kaupungeissa ja sushimarkkinoille rynnistää nyt myös kauppa. Peräti 25:ssä K-ryhmän kaupassa on oma sushikeittiö ja lisää on tulossa.

