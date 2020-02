Katso video: Yli metrinen lumikinos hidastaa talvisavotoita Lapissa – maaliskuussa päälle uhkaa tulla toinen metri, silloin hakkuut pysähtyvät

Kari Lindholm

KR Konetyö vaihtoi uuteen Komatsu 911 harvesteriin, kun edellisen samanlaisen tuntimittarissa oli 9 400 tuntia. Vanha 911 ehti olla käytössä reilut kaksi vuotta. Tärkeimpänä syynä vaihtoon on käyttövarmuus.

Pari viikkoa sitten käyttöön otettu hakkuukone Komatsu 911 möyrii syvässä lumessa talvisavotalla Rovaniemen Tapionkylässä. Meneillään on ensiharvennus.

Metsätöille tärkeät pakkaset ovat pysytelleet Lapissa taka-alalla, sen sijaan lisää lunta on satanut lähes päivittäin sinnikkäiden matalapaineiden takia. Napapiirin pohjoispuolella lumi hautasi alleen metrin korkuiset rajapyykit jo helmikuun alussa.

Vaikka hakkuut on pystytty pitämään käynnissä Rovaniemellä, on paksu lumivaippa jo keskeyttänyt savotoita Keski-Lapissa, jossa lunta on paikoin 1,2 metriä.

Puunkorjuuta uhkaa luminen maaliskuu, jolloin lumenvahvuus saattaa pahimmassa tapauksessa vielä jopa tuplaantua helmikuun tilanteeseen verrattuna.

"Hakkuut loppuvat meilläkin, jos tähän huitaistaan lunta vielä toinen mokoma näiden lumien päälle", toteaa metsäpalveluyrittäjä Mikko Ruokamo, 26, rovaniemeläisestä KR Konetyö Oy:sta.

Ruokamon mukaan tämän hetkinen lumimäärä ei vielä estä hakkuita Rovaniemellä, mutta puiden ajo metsästä välilanssiin on työlästä. Myös polttoaineen kulutus nousee huomattavasti.

"Ajokoneella ajo on jauhattamista varsinkin, jos on pidempiä metsäkuljetusmatkoja. Polttoaineenkulutus jopa kaksinkertaistuu, nyt sitä kuluu 2 500 litraa viikossa."

Lumen takia pelkona on ajokoneena toimivan Komatsu 865:n telin rikkoutuminen. Vaara telirikolle kasvaa, jos lumi paantaa renkaan ja telan väliin.

Työn alla oleva leimikko sijaitsee huonosti kantavien maiden takana talvitien varrella. Kesäajokelpoista metsätietä ei ole, joten korjuukalusto pääsee paikalle vain keskitalvella.

Talvikorjuukohteilta kertyy noin 60 prosenttia Rovaniemen metsänhoitoyhdistyksen korjuupalvelun vuotuisesta 50 000–60 000 kiintokuution hakkuumäärästä, joka on enimmäkseen ensiharvennuksilta korjattua kuitupuuta.

"Näitä kohteita ei pystytä hakkaamaan kuin talvella", mhy:n metsäneuvoja Teemu Paavola kiteyttää.

Tällä savotalla Paavola on valvomassa valtakirjakaupan tehneen maanomistaja Margit Oinaan etua. Työnä on muun muassa katkonnan, korjuuvaurioiden ja kantojen pituuden valvonta.

"Korjuuvaurioita ei näy ensimmäistäkään, apteeraus on tehty sovitusti, ja kannot ovat pysyneet hyväksyttävissä mitoissa lumitilanteesta huolimatta."

Paavolan mukaan talvikorjuukohteiden suurempi työmäärä aurauksineen vähentää maanomistajalle tilitettävää pystykaupan kantohintaa 1–3 eurolla kiintokuutiolle.

KR Konetyö huolehtii myös metsäteiden aurauksesta sekä talviteiden tekemisestä ja niiden ylläpidosta savotan loppuun saakka. Leuto ja luminen talvi heittää haasteita talviteiden kantavuudelle.

"Pakkasia tarvitaan, että käytössä olevat talvitiet saadaan pidettyä puutavara-autoja kantavina", Ruokamo sanoo.

Leuto sää ja jatkuvat lumisateet pitävät talvitien auraajat valppaina. Mikäli lumenpoisto viivästyy vähänkin, lumi hautoo talvitien pinnan pehmeäksi, sillä maa lumen alla on täysin roudaton ja lämmin.

Leudosta talvesta on ollut koneyrittäjälle hyötyäkin: pakkasen aiheuttamia vaurioita, kuten hydrauliikan letkuja ei ole tarvinnut liioin korjailla tänä talvena.