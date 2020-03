Dinosaurus ja digipokkari johdattivat Eurooppaan

Jaakko Niemelä vaihtoi palkkatyöt päätoimiseen yrittäjyyteen. Nyt valokuvaajalla on asiakkaita Keski-Eurooppaa myöten.

Antti Savolainen

Jaakko Niemelä vaihteeksi itse kuvattavana. Etualalla on videohaastattelulaitteistoa.

Ylivieskalainen Jaakko Niemelä innostui panoraamakuvaamisesta vuonna 2002. Panoraama tarkoittaa laajaa yleiskuvaa.

"Näin silloin netissä New Yorkin luonnontieteellisessä museossa kuvatun 360 asteen kuvan dinosauruksen päästä alaviistosta kuvattuna. Siinä oli aivan tajuttoman vahva läsnäolon tuntu."

Niemelä tilasi Yhdysvalloista rakennussarjan oman panoraamakamerapään rakentamista varten ja alkoi perehtyä aiheen saloihin. Samaan aikaan hän kuvasi opiskelun ohessa autoja ylivieskalaiselle autoliikkeelle nettiä varten. Kaverinsa kanssa hän rakensi yritykselle myös nettisivut ja hallintajärjestelmän.

"Isä osti minulle Canon Powershot -digikameran, jolla kuvasin. Oli aivan valtava muutos, kun ei tarvinnut enää kehittää filmejä."

Hiljalleen Niemelä pääsi kuvaamaan myös talotehtaille. Kaikki tienatut rahat hän investoi kamerakalustoon, opetteli lisää kuvaamista ja tarjosi palveluitaan uusille asiakkaille.

"2010-luvun alkupuolella tuntui, että pitää saada seuraava isompi steppi eteenpäin. Aloin tehdä valokuvaajan ammattitutkintoa työn ohessa 2013–2015. Se räjäytti potin, sillä sain sieltä varmuutta omaan tekemiseen. Tajusin lopullisesti valon ja varjon merkityksen kuvassa."

Valokuvien ja videoiden kuvaaminen jatkui sivutoimisena aina joulukuuhun 2019 asti. Silloin Niemelä irtisanoutui päivätyöstään mainostoimistossa.

"Ehdin miettiä yrittäjyyttä jo pidempään. Olen satsannut paljon kalustoon ja liiketoiminnan kehittämiseen. Minulla on kameroita, videokameroita, useampi drone ja tietysti paljon oheiskalustoa."

Niemelän asiakkaat ovat pääasiassa talotehtaita, teollisuuslaitoksia, ravintoloita ja hotelleja sekä kiinteistönvälittäjiä. Lisäksi hän kuvaa erilaisia tapahtumia ja tekee tuotekuvauksia sekä videohaastatteluja. "Vanhasta rakkaudesta", eli 360 asteen panoraamakuvaamisen taidosta on hyötyä varsinkin kiinteistöjä kuvattaessa.

"Pääasiassa kuvaan Suomessa. Jonkin verran on myös keikkaa rakennusalan yrityksille Keski-Euroopassa."

Niemelällä on selvät suuntaviivat tulevaisuuteen. Tavoitteena on laajentaa yritystoimintaa niin, että siitä saisi leipänsä 3–4 ihmistä ja liikevaihto olisi 1,5 miljoonan euron luokkaa.

"Kuvaa ja videota pitäisi pystyä jalostamaan vielä paremmin asiakkaan tarpeisiin. Suurilla asiakkailla on jo resurssit käyttää niitä. Pk-yrityksille on tarkoitus myydä tulevaisuudessa resursseja eli palveluja, joiden avulla hekin voivat hyödyntää kuvia ja videoita eri kanavissa ja kampanjoissa. Enemmän siis mainostoimiston kaltaista palvelua."

Niemelä kertoo, että ala on varsin tiukasti kilpailtua.

"Asuntojen valokuvaamisen huippuja on Suomessa 4–5, he voivat keskittyä hyvin kapeaan sektoriin. Itse alan vasta lähestyä huippua. Vahvuuteni ovat monipuolisuudessa. Minulta saa valokuvia, videota, walk through -videoita ja ilmakuvaa samasta kohteesta."

Alalla pärjäämisen ehto ovat hyvät referenssit.

"Myös sisustussuunnittelijat ovat arvokkaita yhteistyökumppaneita. Heillä on kontaktit asiakkaisiin ja usein he tietävät jopa asiakasta paremmin, millaisena kohde kannattaa tuoda esiin."

Jaakko Niemela www.jaakkoniemel

Jaakko Niemelän valokuvaama ja käsittelemä referenssikuva.

Jaakko Matti Niemelä (tmi)