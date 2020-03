Reijo Vuoksenranta urakoi ympärivuotisesti teitä suunnittelemillaan tienhoitolaitteilla –"Mitä tahansa yksityiskohtaa tuotteesta kysytäänkin, osaan aina perustella, miksi olen tehnyt sen niin"

Arto Takalampi

Petäjävetisen konepajan Vuomet Oy:n perustaja ja yrittäjä Reijo Vuoksenranta tietää, minkälaisia tienhoitolaitteita tiet vaativat, sillä hän jatkaa jo 1990-luvulla aloittamaansa tieurakointia yrityksen pyörittämisen ohessa. Hänen mukaansa alaan pysyy näin parhaiten tuntuma yllä.

Vuomet Oy:n perustaja ja omistaja Reijo Vuoksenranta myöntää, että hänen kaksoisrooliaan ovat monet konsulteista lähtien ihmetelleet: mitä mieltä on yhä urakoida teitä, kun oman yrityksen pyörittämisessä on jo riittävästi työsarkaa.

Vuomet valmistaa Petäjävedellä Keski-Suomessa muun muassa erityyppisiä lumiauroja, hinattavaa tiehöylää sekä alusterää. Osa tuotannosta teetetään alihankkijoilla lähialueella.

Vuoksenranta pitää urakointiaan kuitenkin yrityksen vahvuutena. Hänen on helppo keskustella asiakkaiden kanssa, kun alaan pysyy omakohtainen tuntuma ja tietää, mitä tiet vaativat.

"Mitä tahansa yksityiskohtaa tuotteesta kysytäänkin, osaan aina perustella, miksi olen tehnyt sen niin. Tekniset ratkaisut hioutuvat urakoimalla", hän korostaa.

Hän ottaa esimerkin Valtran S-sarjan alle tehdystä alusterästä. Hän urakoi ja hankki sillä kokemusta yli neljä vuotta ennen kuin hän alkoi valmistaa sitä Valtran T-sarjaan räätälöidyksi tuotteeksi.

"Valtran T-sarja on yksi urakoitsijoiden eniten käyttämistä traktoreista tienhoidossa", Vuoksenranta perustelee T-sarjaa.

Urakoinnista kaikki Vuometilla oikeastaan alkoikin. Reijo Vuoksenranta nimittäin aloitti tienhoitourakoinnin jo 90-luvun alkupuolella. Käyttöön oli tarjolla puskulevytyyppisiä auroja, mutta ei heittävällä siivellä olevia auroja.

"Siitä aloin kehitellä ja rakentaa auraa omaan käyttöön. Kehittämisen myötä se jalostui toimivaksi laitteeksi ja alkoi kiinnostaa muitakin. Valmistin aluksi yksittäisiä auroja tähän lähiseudulle", hän kertaa toiminnan aloittamista.

Vuometin Vuoksenranta perusti vuonna 2000, jolloin valmistui ensimmäinen tuotantohalli, jota sitten myöhemmin laajennettiin. Alkuaikana omat tuotteet eli aurat olivat vielä sivuroolissa tuotannon painottuessa alihankintaan.

"Vähitellen oli kuitenkin valittava, panostanko omiin tuotteisiin vai keskitynkö alihankintaan. Ensimmäiset auraesittelyt FinnMetkossa 2004 antoivat uskoa jatkaa aurojen kehittämistä."

"Alihankinta pyöri vielä jonkin aikaa täysillä, mutta sen hiljeneminen laman myötä 2008 lopulla vauhditti ratkaisua panostaa omiin tuotteisiin", hän sanoo.

Vuometin aurojen rinnalle tuli vuonna 2006 yrityksen lippulaiva, VRG-tiehöylä, jonka nykyinen, niveltyvä runkoratkaisu julkaistiin vuonna 2010. Siitä on päivitetty kolmossarja vuonna 2014.

Sekä talvi- että kesätienhoitoon soveltuva, hinattava VMG vastaa työteholtaan moottoroitua työhöylää, ”tiekarhua”, mutta on huomattavasti edullisempi ratkaisu. Sille on löytynyt hyvä markkinakanava myös Latviaan, jonne on toimitettu kolmen vuoden aikana 16 höylää.

Vuometille kauppa on merkittävä sekä markkinoinnillisesti että taloudellisesti. Latvian markkinoiden ansiosta viennin osuus onkin noussut viime vuosina lähes 50 prosenttiin.

Heittävään kartioauraan Vuomet tarjoaa lumisiin olosuhteisiin eli etenkin pohjoiseen Suomeen korkeampaa siipimallia.

Vuoksenranta vastaa hyvin pitkälle tuotteiden suunnittelusta ja hän tekee itse 3D-mallinnukset. Jälkimarkkinointi ja tekninen tuki vievät myös osan hänen työpäivästään, joskus myös viikonloppuisin.

"Pidän asiakkaan palvelua erittäin tärkeänä, sillä sesonkikäytössä olevat laitteet eivät jouda seisomaan. Kun asiakas kertoo, mikä on vikana, osaan heti vastata hänelle. Ja varaosat pitää toimittaa mahdollisimman nopeasti", hän linjaa.

Tehtaalla olevaa varaosavarastoa täydennetään koko ajan, jotta varaosia on aina saatavilla. Pääosin netin kautta tulevat tilaukset hoidetaan itse tehtaalta. Vuomet on ulkoistanut kokonaan pintakäsittelynsä multialaiselle Multimek Oy:lle.

Vuomet ja Ahti Mitrusen omistama sotkamolainen polanneteriä markkinoiva Polanneterä Oy tekevät saman alan yrityksinä yhä tiiviimpää yhteistyötä.

Nykyisin Vuomet valmistaa kaikki Polanneterän tuotteet ja niiden lisävarusteet. Lisäksi yrittäjät ovat perustaneet yhteisyrityksen, ModulMix Oy:n, joka alkaa valmistaa ja markkinoida kokonaan uutta tuoteperhettä.

Yritysten yhteistyö käynnistyi Reijo Vuoksenrannan mukaan 2006, kun Vuomet oli investoinut hitsausrobottiasemaansa.

"Kävin KoneAgria-messuilla esittämässä, että heidän tuotteensa soveltuisi hyvin robottihitsaukseemme, jos heillä joskus tulee pulaa tuotantokapasiteetista. Vähitellen työt siirtyivät meille ja kolme vuotta sitten myös loppukokoonpano", hän sanoo.

"Yhteistyö on ollut helppoa, sillä tuotteemme eivät kilpaile markkinoilla."

ModulMixin uusi tuoteperhe ensiesitellään ensi elokuussa osana Vuometin 20-vuotisjuhlaa. Mallisto on yhteistä tuotekehitystä, ja se korvaa joitakin tuotteita sekä Vuometin että Polanneterän mallistoista.

"Kaikkia yritystemme uusia tuotteita testataan jopa useiden vuosien ajan, jotta markkinoille saadaan kerralla huipputuote eikä asiakkaiden tarvitse toimia testaajina", Vuoksenranta korostaa.

Vuomet Oy