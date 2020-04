Metsäkonemyyjän kaupanteko on usein suoraviivaista: "Ostajat tietävät jo valmiiksi hyvin tarkkaan, mitä ominaisuuksia he koneelta haluavat"

Konekaupassa on menossa sukupolvenvaihdos. Yksi nuoremman polven konekauppiaista on metsäkoneita myyvä Miika Kangaskorte. Hänellä on selkeä ohjenuora kaupankäyntiin.

Antti Savolainen

Miika Kangaskorte painottaa, että asiakas täytyy pitää keskiössä myös kaupanteon jälkeen. "Ylivieskassa meillä on kaksi varaosamyyjää ja kolme huoltomiestä. Lisäksi Kajaanin Metsäkonehuolto Oy palvelee asiakkaitamme Kainuussa."

Ylivieskalainen Miika Kangaskorte aloitti loppiaisen jälkeen John Deere Forestryn konemyynnin piiripäällikkönä. Hänen vastuualueenaan on Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu. Metsäkonemyyjän työpäivät kuluvat asiakkaiden luona maakunnissa tai konttorilla Ylivieskassa.

"Paljon on kiertämistä ja esittäytymistä asiakkaille. Vaihtokoneet katsotaan metsässä."

Kangaskortteen mukaan John Deere on hänen alueellaan markkinakakkonen heti Ponssen jälkeen. Tilanne on sama lähes koko Suomessa, paitsi Tampereen seudulla vihreä on keltaista edellä. Amerikkalaisyhtiö John Deeren Euroopan pääkonttori on Tampereella, samoin pitkälti tuotekehitys. Pyöräalustaiset tavaralaji-menetelmän metsäkoneet rakennetaan Joensuussa.

Metsäkoneyrittäjät ovat varsin merkkiuskollisia, mutta välillä merkki voi vaihtuakin.

"Koeajolle kun asiakkaan saa, niin usein hän huomaa siinä ajassa jotain etuja meidänkin koneessa", Kangaskorte luonnehtii.

Koeajoja varten John Deerellä on oma koneensa. Koneita voi käydä kokeilemassa myös alan oppilaitoksissa.

"Kun kone tuodaan koeajoon työmaalle tai asiakkaalle luovutetaan uusi kone, mukana tulee aina kouluttaja. Hän tekee tarvittavat säädöt ja esittelee koneen ominaisuudet. Siten koneesta saadaan paras hyöty irti."

Hänen alueellaan noin 75 prosenttiin uusista koneista ostetaan huoltosopimus.

"Se helpottaa kulujen tarkkailua ja tuo varmuutta koneenpitoon", Kangaskorte kuvailee.

Koneiden vaihtoväli jakautuu laajalle skaalalle. Kangaskortteen mukaan John Deere -metsäkoneissa on varsin hyvä vaihtoarvo.

"Perinteinen osamaksusopimus on suosituin rahoitusmuoto. Leasing-sopimukset ovat yleistyneet jonkin verran, ja leasing on harkinnan arvoinen vaihtoehto. Aina on tapauskohtaista, mikä itse kullekin sopii."

Uutena myytävissä harvestereissa on käytännössä kaikissa kääntyvä ja vakaava ohjaamo sekä kuormaimen kärkiohjaus eli IBC. Sama varustus on jo lähes kaikissa ajokoneissakin.

"Se on ollut mukava huomata, että vaikka puukaupassa on juuri nyt haastavat ajat, niin metsäkoneyrittäjillä on tällä seudulla positiiviset ajatukset alan tulevaisuudesta."

Ennen metsäkoneita Miika Kangaskorte myi traktoreita ja niiden työkoneita. Varsinaisen konekauppiaan uransa hän aloitti 2016 Ylivieskassa Haka Centerissä myymällä Casen traktoreita. Sen jälkeen Kokkolassa Inter-Tractorin leivissä myytävänä oli Casen ja New Hollandin traktoreita.

"Isä oli työuransa maatalouskonekaupassa mukana ja varmaan sieltä on tullut jonkinlaista verenperintöä, koska kaupanteko on aina kiinnostanut. Ennen konekauppaan ryhtymistä ajoin paljon taksia."

Traktori- ja metsäkonekaupassa on Kangaskortteen mukaan jonkin verran eroa.

"Hieman yleistäen voisi sanoa, että metsäkoneen ostajat tietävät jo valmiiksi hyvin tarkkaan, mitä ominaisuuksia he koneelta haluavat. Kaupanteko on muutenkin aika suoraviivaista."

Kaupanteossa Kangaskortteella on selkeä ohjenuora.

"Luottamuksen on pelattava molempiin suuntiin. Se kun on kunnossa, niin on helppo keskustella muistakin asioista kuin konekaupasta. Jos ei jotain asiaa tiedä, niin se pitää reilusti sanoa. Toinen tärkeä seikka on kunnioitus asiakasta ja myös kilpailijoita kohtaan."

Miika Kangaskorte tunnetaan Ylivieskan seudulla myös teatteriharrastuksestaan. Hän toimii Niemelänkylän kesäteatterin taustajoukoissa ja esiintyy tulevana kesänä Alavieskan Linnakalliolla brittifarssissa nimeltä Rysän päältä.

"Nimi kertoo siitä kaiken oleellisen", Kangaskorte hymyilee.

Vuosien varrella Kangaskorte on nähty monenlaisissa rooleissa. Yksi mieleen jääneistä on pääosa Arto Paasilinnan romaaniin pohjautuvassa Onnellisessa miehessä.

"Varsinaista yksittäistä toiveroolia minulla ei ole. Toiveena olisi, että saan esiintyä mahdollisimman monenlaisissa rooleissa ja kehittyä sitä myötä."