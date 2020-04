Klapien vienti Ruotsiin katkesi koronaan

Kari Lindholm

Ylitorniolainen Simo Rousu kertoo, että kunnolla kuivuneen klapin läpi pystyy puhaltamaan ilmaa.

Isänmaallisen sininen Ford 7610 murahtelee leivän syrjässä, kun ylitorniolainen Simo Rousu kauhoo aumassa kuivuneita klapeja Pongratz-merkkiseen polttopuiden kuljetuskärryyn. Pitkähuulista klapikauhaa liikuttelee Vilske 1715 -etukuormain.

Tänä talvena Ford on päässyt tavallista helpommalla, sillä leuto talvi vähensi klapien kysyntää totutusta jo vuodenvaihteen tienoilla.

"Viime vuonna klapit myytiin loppuun jo helmikuussa, mutta nyt jäljellä on parikymmentä kuutiota", Rousu kertoo.

Merkittävä osa Rousun asiakkaista on ruotsalaisia kotitalouksia. Ylitorniolla leviävä koronavirus seisautti klapien viennin Ruotsiin kuin seinään maaliskuussa.

"Saan kuljettaa klapeja yli länsirajan elinkeinotoiminnan nimissä, mutta kysyntä hyytyi koronan myötä täysin. En osaa sanoa, mistä tämä johtuu, polttopuun tarve ei ole kuitenkaan loppunut."

Rousun tekemiä koivuklapeja viedään myös Norjaan. Mies on tehnyt norjalaisille kuluneen talven aikana noin 300 klapimottia 30 senttimetrin mitassa. Perille ne toimittaa jälleenmyyjä säkki- ja irtotavarana. Rousu lastaa klapit norjalaisten kalarekkojen paluukuormiin.

"Sikäläiset tulisijat ovat lyhyempiä kuin meillä. Perinteinen 33-senttinen klapi on norjalaisille liian pitkä."

Myyntihinta on sama kaikille eli 55 euroa irtokuutiolta sisältäen 24 prosentin arvonlisäveron. Ruotsiin ja Norjaan klapit myydään yrityskauppana taxfreena.

Simo Rousu sanoo, että puu vaatii kuivuakseen pakkasta, aurinkoa, tuulta ja myös vettä. Hän toteaa, että hyvin kuivuneesta klapista pystyy puhaltamaan ilmaa läpi.

"Jos klapi kuivuu liian nopeasti, pintasolukko sulkeutuu ja klapi jää sisältä märäksi. Sahallakin lautatapuleita kastellaan, jotta tavara kuivuisi."

Keväinen vesisade ei siis pilaa kuivumassa olevaa polttopuuerää. Vaikka pinta kastuu, se ei haittaa. Klapit kuivuvat sateen jälkeen nopeasti.

Rousu tekee koivurangat omasta metsästään markkinahakkuiden yhteydessä. Isot koivut jäävät itselle klapien raaka-aineeksi, pienemmät rangat Rousu myy yhtiöille koivuselluksi.

"En tee klapeja ensiharvennuskokoisesta koivusta, niissä työ on hidasta ja saanto pientä."

Rousu on todennut, että koivu on arvopuu. Taktiikkana on jättää koivua metsään riittävästi. Tämä takaa sen, että koivua riittää vastakin.

"Teen talvessa keskimäärin 10 rekkakuormallista eli 400 kiintokuutiota koivurankoja pilkkeeksi. Yhdestä kiintokuutiosta saadaan 2,2–2,3 irtokuutiota."

Koska klapien säkittäminen on paljon työläämpää kuin irtopilkeen käsittely, Rousu pyrkii myymään klapit irtona.

"Monet ihmettelevät, että miksi en tee klapeja 60 litran pikkusäkkeihin, joita kaupataan huoltamoilla hyvään hintaan. Olen todennut, että työ lisääntyisi huomattavasti, enkä pystyisi tekemään tähän liittyvää käsityötä yksin."

Koivu kutistuu kuivuessaan kuin pyy ennen maailmanloppua. Kun kaatotuoreen koivumotin kosteus on noin 37 prosenttia, on hyvin kuivuneen koivupilkkeen kosteus pudonnut 20 prosenttiin.

"Tämä näkyy kuivausaumassa, jonka pinta putoaa yllättävän paljon kevään edetessä, samalla kuutiomääräkin kutistuu. Toki aiheutan hävikkiä itsekin, kun toimitan asiakkaalle varmuuden vuoksi hieman enemmän klapeja kuin on tilattu", Rousu sanoo.