Hiihtäjäkaksikko istuttaa 200 000 tainta kahteen mieheen – "Taukoja ei saa pitää liian usein eikä turhia askeleita ottaa"

Markku Pulkkinen

Tauot minimoimalla työsaavutus paranee. Aina pitää kuitenkin muistaa syödä ja juoda, Veikko Simola muistuttaa.

Käki kukkuu ja peippo lurittelee hakkuuaukot vieripuissa Valkealan Vuohijärven kylällä. Aukon yhdellä laidalla kilkattaa pottiputki, toisella lonksuu toinen. Veikko ja Jani Simola, isä ja poika, ovat tutuissa kevätpuuhissaan.

"Istutamme tänäkin keväänä 200 000 tainta kahteen mieheen. Lisäksi kaksi alihankkijaamme istuttaa 100 000 tainta. Tällä tahdilla on menty muutama vuosi", Veikko Simola (59) kertoo.

Simoloiden yritys, Metsäenergia ja palvelu J & V Simola Ay, on kysytty kumppani kevään istutuksiin Kymenlaaksossa ja Itä-Uudellamaalla. Tänään kaksikko nakuttelee taimia Metsähallituksen mailla. Toisena suurena asiakkaana on Metsä Group.

"Tällainen ojitusmätästetty turvemaa ei ole kaikkein nopeimpia istutettavia, sillä taimien tiivistäminen ja ojien yli loikkiminen vie aikaa", Jani Simola (34) kuvailee.

Tavallinen metsänomistaja saa olla erittäin tyytyväinen, jos jaksaa istuttaa tuhat tainta päivässä. Miten ihmeessä on mahdollista istuttaa 2 500 tainta päivässä monta viikkoa peräkkäin?

"Tämä ei ole nopeus-, vaan kestävyyslaji. Taukoja ei saa pitää liian usein eikä turhia askeleita ottaa", Veikko Simola tähdentää.

Turhilla askeleilla Veikko Simola tarkoittaa tyhjän taimivakan kanssa kulkemista. Pitää osata suunnitella, paljonko taimia mihinkin kohtaan kuluu ja mihin juomareppunsa laskee. Juoda pitää, mutta juomapullollekaan ei saa tulla liian montaa askelta.

Ja toden totta. Kaksikon työ näyttää rauhalliselta, mutta mättäältä mättäälle siirrytään määrätietoisin ja ripein askelin.

Veikon päivät ovat olleet alkukeväällä 12 tunnin mittaisia ja Janin kahdeksantuntisia. Veikko hoitaa asiakasyhteydet ja taimilogistiikan varastolta työmaille ja siksi hänen päivänsä venyvät.

Istuttajakaksikon kunnon salaisuus on kilpahiihtotausta. Jani Simola hiihti vielä viime talven kilpaa yleisessä sarjassa. Hän on ollut SM-kilpailuissa parhaimmillaan sijalla 19. Myös Veikko Simola on hiihtänyt kilpaa ja kuntoilee edelleen. Hän on jäänyt eläkkeelle virkaupseerin uraltaan kymmenisen vuotta sitten.

Vaikka nuorempi Simola on erittäin kovakuntoinen, kertoo hänkin, että 3 000 taimen päivätahtia ei jaksa viikkoa pidempään. Parhaimmillaan Jani on istuttanut 5 000 tainta päivässä, mutta se oli eräänlainen kestävyyskoe istutuskauden päätteeksi.

"Vaikka määrääkin syntyy, mennään aina kuitenkin työn laatu edellä. Jälki pitää olla moitteetonta eikä asiakkailla olekaan ollut siitä huomautettavaa. Esimerkiksi tällaisella turvemaalla pitää polkea ensin mätäs tiiviiksi ja istutuksen jälkeen tiivistää vielä taimen ympärys huolella", Veikko painottaa.

Taimien kuljettaminen hoituu pakettiautolla, isolla peräkärryllä ja pienellä kuorma-autolla, jonka lavalle mahtuu mönkijä. Pakettiautossa on jääkaappi, mikroaaltouuni ja kunnon penkki päiväunia varten.

"On tärkeää syödä yksi lämmin ateria päivässä. Ja minä saan jo sen verran ikähyvitystä, että voin ottaa vartin päiväunet ruoan päälle", Veikko nauraa.

Maastokulkuneuvoksi Simolat ovat valinneet Trapper Chaser 550 -mönkijän. Mönkijää ajetaan 5–6 vuotta ja vaihdetaan sen jälkeen uuteen. Veikko Simola käyttää mönkijää myös yrityksen tarjoamissa metsänraivauspalveluissa.

Istutusurakoiden koko on laskettava huolella, sillä esimerkiksi Metsähallituksen kanssa on sovittu, että taimet pitää olla istutettuina kahden viikon kuluessa siitä, kun ne ovat sulaneet.

Toukokuun kahden ensimmäisen viikon aikana Simolat alihankkijoineen olivat istuttaneet 70 000 tainta. Veikko Simola suuntasi seuraavaksi Askolaan, jossa odotti myös 70 000 taimen urakka. Kaikki tämän kevään 300 000 tainta ovat maassa heinäkuun alkuun mennessä.

"Sitten voisi pitää lomaa yhden pitkän viikonlopun, lähteä siitä raivuutyömaille ja syksyn istutuksiin. Eihän tämän mukavampaa työtä olekaan, kun saa touhuilla kauniissa kevätsäässä ja kuunnella lintujen laulua", itsekin metsiä omistava Veikko Simola myhäilee.

Herroista on helppo nähdä, että työ on mielekästä ja kroppakin pysyy ruumiillisen työn ansiosta kuosissa.

Veikko (vas.) ja Jani Simolan yhteistyö toimii. Jo viitenä keväänä he ovat nakutelleet 100 000 tainta mieheen.