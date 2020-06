Palokuorma pois kuivaajasta imurilla

Arto Takalampi

Suokon Loka- ja kuivaimupalvelun kuivaimuautolla yltää kaikkiin suomalaisiin kuivaajiin. Kuvassa yläasentoon nostettu puomiin saadaan zoomattua vielä 15 metriin ja kuuden tuuman letku ulottumaan vaikka sataan metriin.

Teollisuudessa ja rakentamisessa yleisesti käytetyn imevän ja puhaltavan suurtehoimurin käyttökelpoisuuteen on havahduttu myös maatiloilla. Lapualaisen Suokon Loka- ja kuivaimupalvelu Oy:n myynnistä vastaavan Jari Kivipellon mukaan kysyntää on nyt myös kuivaajien puhdistamiseksi.

"Tarvetta kuivaajien tehokkaaseen puhdistamiseen on ollut aina, mutta kuivaimupalvelua ei ole vielä täysin osattu hyödyntää", hän sanoo.

Yrityksellä on käytössään kolme suurtehoimuriautoa, joiden puomistolla ylletään jo 15 metriin ja siitä kuuden tuuman letkulla jopa sadan metrin korkeuteen.

"Niin korkeaa kuivaajaa ei olekaan, jonne emme yltäisi", heittää 20 vuoden kokemuksella kuivaimuauton kuljettaja ja suurtehoimurin käyttäjä Tero Laine.

Kuivaajaa lähdetään puhdistamaan aina ylhäältä alaspäin taso kerrallaan. Kuivaajarakennuksessa oleva lika on useimmiten pölyä eli palokuormaa, joka muodostaa sähkölaitteiden ja -moottoreiden läheisyydessä pölyräjähdysriskin.

"Kuivaajien siisteys vaihtelee laidasta laitaan. Toiset pitävät kuivaajan oman hyvinvoinnin vuoksi siistinä, toisille se on vain kuivaaja, jossa ollaan muutamia viikkoja vuodessa", Laine havainnollistaa.

Likainen kuivaaja houkuttelee aina myös jyrsijöitä, jolloin riski saada myyräkuume kasvaa. Kuivaimun jäljiltä paikat ovat kunnossa ja siellä on hyvä työskennellä. Todistus säännöllisestä puhdistamisesta ja palokuorman poistamisesta on myös tietty turva mahdollisen vahingon sattuessa.

Kuivaimurilla voidaan imuroida ja puhaltaa käytännössä kaikkea materiaalia, joka mahtuu kuuden tuuman putkesta. Puhdistaminen on Kivipellon mukaan pölytöntä ja vie normaalissa kuivaajassa noin päivän.

Kerätty pöly tai kuiva vilja ohjataan aina joko asiakkaan osoittamaan paikkaan, esimerkiksi vilja sekoitettavaksi hakkeen joukkoon, tai muuhun asianmukaiseen paikkaan kuten kunnallisen jäteyrityksen hävitettäväksi.

Siilon pohjalle kosteudessa jumiutunut useammankin kuution viljapaakku on ongelma, joka huomataan yleensä vasta, kun siiloa ollaan ottamassa tai se on otettu käyttöön. Tero Laineen mukaan siilon pohja saadaan helposti puhdistettua kuivaimulla, mutta ongelmien välttämiseksi se kannattaa tehdä siilon ollessa pois käytöstä.

Jari Kivipelto kannustaakin ennakoimaan kuivaajan puhdistamisen ja teettämään sen vähemmän kiireiseen aikaan.

"Paras hetki on heti, kun kuivauskausi on ohi. Silloin meilläkin on parhaiten aikaa ja voimme yhdessä asiakkaan kanssa katsoa sopivan ajankohdan. Samalla kertaa voidaan paikan päällä antaa jo alustava kustannusarvio", hän sanoo.

Eteläpohjalainen Nurmon Keskikunnan maamiesseura teettää vielä ennen uutta käyttökautta kahden kuivaajansa puhdistuksen kuivaimulla. Seuran puheenjohtajan Sami Yli-Huumon mukaan puhdistamalla lisätään koneiden käyttöikää ja parannetaan haittaeläinten torjuntaa.

"Lisäksi pöly ja koneiden liikkuvat osat ovat turvallisuusmielessä huono yhdistelmä. Haluamme pitää kuivaajat siisteinä myös viereisen taajama-asutuksen vuoksi", hän sanoo.

Maamiesseuralla on kaksi kuivaajarakennusta. Ne ovat valmistuneet vuonna 1987 ja vuonna 2002. Niitä käyttää noin 30–40 seuran jäsentä sekä ulkopuolisia viljelijöitä. Aiemmin kuivaajia ei ole puhdistettu vastaavalla tavalla.

Suokon Loka- ja kuivaimupalvelu toimii pääasiassa Pohjanmaan maakunnissa, mutta tarvittaessa koko maassa. Viljelijät voivat säästää puhdistuskustannuksissa, jos tietyltä alueelta kerätään vaikka viiden kuivaajan kimppatilaus. Tällöin urakoitsija pystyy tekemään samalla käynnillä useamman työmaan.

"Matkakustannukset vähenevät tuntuvasti, kun edestakaisin ajeleminen jää pois", Kivipelto sanoo.

Suokon perheyritys Loka- ja kuivaimupalvelu on vähitellen kasvanut täyden palvelun putkistohuoltoyritykseksi. Lokahuollon perustivat vuonna 2005 Juhani ja Johanna Suokko ja vuonna 2012 toimintaa laajennettiin kuivaimupalveluun, jossa yrittäjänä ovat Juhani Suokon pojat Tero ja Jarkko Suokko.

Asiakaskunta koostuu yksityisasiakkaista, pienistä ja suurista teollisuusyrityksistä, taloyhtiöistä, maatiloista ja julkisen sektorin toimijoista. Käytössä on muun muassa kolme loka-autoa ja kolme kuivaimuautoa, robottikuvauskalusto ja uusimpana sukituslaitteisto.

Maatiloille tarjotaan kuivaimun lisäksi viemäreiden ja salaojien huuhtelua sekä lieteputkien avauksia.