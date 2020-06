Tarkan harkinnan tuloksena uusi pihatto

Anne Anttila

Anna Kurkisen ja Olli-Pekka Lumiahon Yypänahon tilan kahden robotin pihatto otettiin käyttöön vuoden 2019 huhtikuussa. Jouni Palorannan suunnittelema pihatto on kuusirivinen ja muuntautuu porteilla eri osastoiksi

Raahen Vihannissa sijaitseva Yypänahon tila on tuottanut laatumaitoa jo vuosikymmenten ajan. Tilan nykyinen isäntäpari, Anna Kurkinen ja Olli-Pekka Lumiaho ottivat isännän kotitilan nimiinsä vuonna 2001.

"Lähtökohdat tilanpidolle olivat todella suotuisat. Karja oli niin tuotokseltaan kuin rakenteeltaankin ensiluokkaista ja toiminta muutenkin erittäin vakaalla pohjalla. Tästä oli hyvä jatkaa", Anna-emäntä kehuu.

Agrologeiksi kouluttautuneet Anna ja Olli-Pekka lähtivät liikkeelle hyvin harkituin askelmerkein. Perinteisessä parsinavetassa oli noin 30 lehmää ja peltoa rapiat neljäkymmentä hehtaaria.

"Työt ja vastuu kannettiin yhdessä, vaikka ensimmäiset kahdeksan vuotta kävin myös tilan ulkopuolella töissä", ProAgrian neuvojana toiminut Anna taustoittaa.

Vuonna 2004 tilaa ryhdyttiin laajentamaan ja navettaan tehtiin lisää parsipaikkoja. Tämän myötä lypsävien määrä saatiin nostettua kuuteenkymmeneen.

"Toki pihatto on pyörinyt ajatuksissa alusta lähtien, mutta pula pellosta on rajoittanut suunnitelmia. Yhden robotin pihattoon olisivat hehtaarit ehkä riittäneet, mutta maitomäärä ei olisi lisääntynyt yhtään."

Anna ja Olli-Pekka aloittivat toteutuneen robottipihaton suunnittelutyöt vuonna 2016.

"Jokainen liike on tehty tarkkaan harkiten ja perusteellisen suunnittelutyön kautta. Pidimme tärkeänä, että ennen pihattoon siirtymistä karja on sekä rakenteeltaan että tuotoksiltaan kunnossa. Tautiriskin takia kaikki eläimet on myös itse kasvatettuja. Ulkopuolelta emme ostaneet yhtään."

Navettaprojekti vaati isäntäparin mukaan myös paljon kilometrejä, sillä Anna ja Olli-Pekka kiersivät kymmenen vuoden ajan avajaisia ja tutustuivat lukuisiin pihatoihin myös muiden vierailujen yhteydessä.

"Nämä toivat mukanaan niin näkemyksiä kuin hyviä vinkkejäkin. Ja kysymys; mitä tekisit toisin, jos nyt rakentaisit, ei todellakaan ollut turha."

Vuoden 2019 huhtikuussa käyttöön otettu kahden robotin pihatto onnistui isäntäparin mukaan sekä suunnittelultaan että toteutukseltaan mallikelpoisesti.

"Myös karjan osalta käyttöön otto sujui mallikkaasti ja jopa odotetua paremmin. Vältimme äkkiliikkeitä ja ennakoimme muutokset jopa ruokinnassa. Sopeutumista edesauttoi erityisesti hiehojen kohdalla se, että ne kasvoivat parin talven ajan vuokrapihatossa ja oppivat tätä kautta pihaton tavoille", Olli-Pekka kertoo.

Vuoden kokemukseen pohjautuen Anna ja Olli-Pekka ovat tyytyväisiä tekemäänsä investointiin.

"Ruokintaan olisi kiva saada lisätietoa. Vaikka säilörehupainotteinen apeseos on komponenteiltaan yksinkertainen, niin kaikki vinkit ovat erittäin tervetulleita."

Anna Kurkinen ja Olli-Pekka Lumiaho liputtavat myös verkostoitumisen puolesta. "Maidontuotanto vaatii jatkuvaa hereillä oloa ja uuden tiedon sisäistämistä."