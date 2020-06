35 vuoden aikana seinäjokelainen Eero Paski on huomannut, että maanrakennusbisnekseen ei pääse mukaan helpolla: "Jos tuotekehitys maksaa 100 000 euroa, viisinkertaisella summalla se on vasta markkinoilla"

MultaVEXin toimiston seinällä on pitkä rivi patentteja ja hyödyllisyysmallisuojia eri alueille. Viennin osuus yrityksen liikevaihdosta oli viime vuonna 80 prosenttia.

MultaVEX Oy:n toimistotiloissa Nurmossa Seinäjoen kupeessa on näyttävä taulurivistö. Sellaista ei kuulemma muualta Pohjanmaalta löydy kuin vasta Vaasan isoista teknologia- ja energiayrityksistä.

Taulut ovat seulakauhojen patentteja ympäri maailmaa, maina muun muassa USA, Kanada, Australia, Etelä-Korea, Kiina, Venäjä ja kaksi Europatenttia sekä hyödyllisyysmallisuoja Suomessa, Italiassa ja Saksassa.

"Kaikki patentit ovat MultaVEXin seulakauhalle ja sen teknisille ratkaisuille, ja ne perustuvat omiin tuotekehitysideoihini. Niihin en ole saanut senttiäkään tuotekehitystukea, ja jokaisen patentin kulut olen maksanut omasta taskustani."

"Jos tuotekehitys maksaa 100 000 euroa, viisinkertaisella summalla se on vasta markkinoilla", Paski huomauttaa.

Hän, jos kuka pk-yrittäjänä tietää patenttikustannukset. Hakemus sekä sen jälkeen itse patentit maksavat kullekin alueelle noin 15 000 euroa.

Europatentilla ei ole mitään arvoa, ellei maksa lisäksi 2 000–4 000 euron kirjautumismaksua jokaiseen haluamaansa maahan. Ja siihen päälle tulee vielä maittaiset noin 600 euron vuotuiset ylläpitomaksut.

"Siksi innostuin EU:n yhtenäispatentista, sillä se olisi ollut harvoja EU:n hyviä puolia. Mutta eihän se sitten toteutunut", Paski harmittelee.

Nyt hänellä on täysin valmiina uusi keksintö betonimurskaukseen. Helposti kopioitavana sen suojaus vaatisi kaksi patenttia, mutta sen edellyttämiä puolen miljoonan kuluja Paski ei enää ole valmis maksamaan omasta pussistaan.

"Niitä olen maksanut riittävästi. Patentteja ja vientiä tukemalla valtio voisi tukea yrityksiä, mitään muita, kilpailua vääristäviä, yritystukia ei tarvittaisi", hän linjaa.

Jo nuorena Paski ruuvaili ja paranteli maatalouskoneiden tekniikkaa. Myöhemmin hän hyödynsi maatalouskoneasentajan koulutusta ja vahvaa työkokemustaan maatalous- ja konealalta.

Vuonna 1986 perustamansa Pohjanmaan konevälityksen, sittemmin Pohmakon nimissä hän alkoi tuoda kaivinkoneita 90-luvulla Englannista. Niiden kääntökehien korjaamisesta käynnistyi varsinainen konepajatuotanto.

Eri työmailla, kuten ruokamullan seulonnassa tai putki- ja kaapelityömailla, kaivureissa käytettävät seulakauhat eivät tekniikkaa tuntevaa Paskia tyydyttäneet.

"Katselin ja tutkailin, miten niiden pitäisi toimia ja siitä syntyivät vähän kerralla ideat", hän sanoo.

Roottorityyppisen seulakauhan valmistus alkoi 2008, ja pari vuotta myöhemmin vibratyyppisen kauhan kehitys. Myyntiin se tuli 2013, ja nyt kaikki myytävät seulakauhat ovat vibramallisia MultaVEX Vibra -tuotenimellä.

"Siinä seulontaideassani nokka-akseli liikuttaa kauhan pohjassa olevia tankoja vuorotahtiin. Seulakoon voi tankoja vaihtamalla säätää hetkessä", Paski havainnollistaa.

Paski teettää rungot ja niiden kokoonpanon pääasiassa alihankkijoilla, hydraulilohkojen asennus ja maalaus tehdään yrityksessä.

Hänen mukaansa MultaVEX on markkinajohtaja Suomessa hydraulisissa seulakauhoissa. Sen rakenne on yksinkertainen ja kestävä sekä monipuolinen kaiken maanrakennusmateriaalin seulonnassa.

Turvana on myös patenttien tuoma vahva mallisuoja, sillä Paskin mukaan kilpailijat ovat pitkälle toistensa kopioita. Laadusta kertoo, että takuukustannukset ovat vain kolme promillea.

"Kauhoilla on kahden vuoden takuu, mutta se on pienissä korjauksissa täällä meillä erittäin joustava ja kuluton. Tärkeintä on, että asiakasta palvellaan mahdollisimman hyvin eikä toiminnastamme olisi huonoa sanottavaa", hän linjaa.

Viennin osuus on noin 80 prosenttia ja maailmalle MultaVEX-seulakauhoja lähtee sadan kappaleen vuositahtiin vain Etelä-Amerikan manteretta lukuun ottamatta. Kotimaan maanrakennusalaan koronan vaikutukset eivät ole tuntuneet.

Multavex Oy:n mallisto kattaa seulakauhat tonnisesta kaivinkoneesta lähes 50-tonniseen. Supermallin saa "lakatuilla" kynsillä. Seulakoon saa vaihdettua nopeasti irrottamalla kauhan pohjassa olevat tangot.