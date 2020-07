Vuokratraktoreiden suosio kasvussa – "Vuokratraktori onkin ollut hyvä ratkaisu kuukauden tarpeeseen"

Konekauppiaiden mukaan vuokratraktoreiden suosio on kasvanut.

Hankkijan vuokratraktorit ovat juuri vaihtamassa väriä. Syksystä lähtien vuokralle tarjotaan Claaseja. – Vuokratraktorissa asiakkaalle jää vain tankkaaminen ja ajamisen nautinto. Me hoidamme huollot ja vakuutukset, Antti Nikkola tiivistää.

Maatalous- ja koneyrittäjä Joonas Heistola Padasjoelta on käyttänyt vuokratraktoria kahtena keväänä.

"Koneurakoijan kylvökoneiden ja lietevaunujen pitää liikkua toukokuussa. Vuokratraktori onkin ollut hyvä ratkaisu kuukauden tarpeeseen", Heistola sanoo.

Vuokrakoneina Heistolalla ovat olleet John Deeren 6195R- ja 7290R-mallit. Hän on ollut tyytyväinen Hankkijan vuokrauspalveluun.

"Kone tuodaan pihaan ja se on heti valmis ajoon. Vakuutuksista tai huolloista ei tarvitse huolehtia. Toisessa traktorissa oli huonot renkaat ja kun annoin siitä palautetta, oli renkaat vaihdettu muutamassa päivässä."

Maatilalla ja koneurakoinneissa Heistolalla pyörii neljä omaa traktoria. Viidennen hankinta kuitenkin mietityttää.

"Jos hankkisi uuden traktorin kaikilla lisävarusteilla, pitäisi urakointimäärää kasvattaa huomattavasti. Uuteen traktoriin sitoutuisi paljon pääomaa ja siksi vuokrakone on tässä tilanteessa parempi ratkaisu."

"Todennäköisesti jatkan vuokraamista myös ensi keväänä. Minulle ei tule näppylöitä, vaikka vuokrakoneen merkki olisi joku muu kuin John Deere. Kuukauden ajaa millä tahansa, kunhan se toimii", Heistola veistelee.

Konemyyntipäällikkö Antti Nikkola Hankkijalta kertoo, että Heistolan kaltaisia asiakkaita on ollut aikaisempaa enemmän liikkeellä erityisesti tänä vuonna.

"Vuokrakoneidemme määrä on moninkertaistunut viime vuosina. Myös keskimääräinen vuokra-aika on pidentynyt. Kysyntää on myös kevään ja syksyn sesonkitöiden ulkopuolella", Nikkola kertoo.

"Lyhytaikainen vuokraaminen lisääntynee jatkossakin ja kasvatamme edelleen vuokratraktoreiden määrää. Meiltä voi vuokrata uusia ja käytettyjä koneita ympäri Suomen. Tällä hetkellä vuokrakäytössä on noin 40 traktoria ja lisäksi kurottajia ja kuormaajia."

Hankkijan vuokraamista traktoreista suosituimpia ovat olleet yli 200-hevosvoimaiset, etunostolaitteella ja etuvoimanotolla varustetut koneet. Kasvukauden aikana vuokrakoneista on niukkuutta. Nikkola suositteleekin varaamaan vuokratraktorin hyvissä ajoin. Talvikaudelle vuokrakoneen löytäminen on helpompaa.

Noin 200-hevosvoimaisen traktorin arvonlisäveroton vuokrahinta on Hankkijalla 4 000–5 500 euroa kuukaudessa varustuksesta riippuen. Hankkijalla, kuten muillakin vuokraajilla, hinta sisältää vakuutukset ja huollot.

Konevuokraamo Rentti aloitti traktoreiden vuokraamisen jo kymmenen vuotta sitten. Vuokraustoiminta syntyi yrittäjien maatalous- ja turvetuotannon oheen. Rentistä voi vuokrata traktoreiden lisäksi kaivinkoneita, pyöräkuormaajia ja kurottajia. Toimitusjohtaja Juha Leivo kertoo, että traktorivuokrauksen suosio on kasvanut tasaista tahtia.

"Lisäämme vuokrattavaa kalustoa vähitellen. Uusien traktoreiden hankintahinnat ovat sen verran korkeat ja kasvukausi lyhyt, ettei ole järkevää kasvattaa vuokraustoimintaa kovin nopeasti."

Rentin valikoimassa on lähes kaikkia traktorimerkkejä erilaisilla varustetasoilla. Noin 200-hevosvoimaisen traktorin vuokrahinta on 3 500–5 000 euroa kuukaudessa riippuen varusteista ja vuodenajasta. Lisävarusteita on Leivon mukaan tarjolla runsaasti automaattiohjauksesta turvetyökaluihin. Eniten kysytään yli 200-hevosvoimaisia malleja.

"Traktorimme ovat pääasiassa Suomesta ostettuja uusia koneita. Kun asiakkaamme tarvitsee vuokratraktorin, hän ei halua loppuun ajettua vaihtotraktoria, vaan koneen, johon voi luottaa", Leivo tietää.

Hän kertoo, että vuokrakoneista on toukokuussa joskus pulaa, mutta muuten ne riittävät hyvin. Talvella traktorin saa vuokralle erittäin edullisesti.

Turun Konekeskus on vuokrannut Massey Ferguson -traktoreita kolme vuotta. Myyntijohtaja Jarno-Matti Hakamäki arvioi, että vuokraus on tuplaantunut joka vuosi ja on nyt oleellinen osa konemyyjien palvelupakettia. Joskus vuokratraktori jää vuokra-ajan jälkeen pysyvästi tilalle.

"Aiomme panostaa vuokraukseen aikaisempaa enemmän. Nyt tarjolla on 100–280 hevosvoiman malleja, mutta jatkossa myös isompia koneita. Runsaamman varustelun koneet menevät usein vakiokäyttäjille, jotka varaavat koneen monesti saman tien seuraavallekin keväälle."

Turun Konekeskuksen vuokratraktorit ovat pääosin uusia, tehdastakuun alaisia koneita. Käytettyjäkin löytyy. Vuokralaivueen koko vaihtelee 10:n ja 25:n traktorin välillä. Vuokratraktoreita kysytään Hakamäen mukaan erityisesti kylvötöihin ja rehunkorjuuseen.

Noin 200-hevosvoimaisen traktorin kuukausivuokran Hakamäki kertoo lähtevän 2 900 eurosta. Hinta sisältää 160 käyttötuntia.

