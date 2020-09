Ketjuvalmistaja lähtee Finnmetkoon maltillisin odotuksin

Markku Pulkkinen

Ofa Tapio -ketjut ovat tuttuja monille maa- ja metsätalousyrittäjille. Tero Järvinen (vas.) ja Timo Oksanen kertovat, että yritys valmistaa metsäkäyttöön myös NordChain-ketjuja ja Clark Tracks -teloja.

Loimijoen rannalla sijaitsevalla terästehtaalla on rakennuksistakin päätellen hieno historia. Hirvikosken kauniissa maisemassa sijaitsevalla tehtaalla alettiin valmistaa nauloja jo vuonna 1886. Nyt laajalla tehdasalueella valmistetaan lumi-, jää- ja metsäketjuja OFA- ja NordChain-merkeillä. Tuotantoa pyörittää Nordic Traction Oy, joka on osa isompaa Nordic Traction -konsernia. Konsernin Skotlannin tehdas valmistaa Clark Tracks -teloja metsäkoneisiin.

Nordic Traction lähtee tuttuun tapaan esittelemään tuotteitaan Finnmetko-näyttelyyn, mutta tällä kertaa maltillisin odotuksin.

"Ulkomaalaiset vieraat jäävät nyt lähes kokonaan pois. Normaalisti meillä on ollut messuilla tapaamisia muun muassa venäläisten asiakkaiden kanssa. Leuto viime talvi aiheutti myös sen, että liukuesteiden kysyntä on normaalia pienempää Pohjois-Euroopan markkina-alueellamme", toimitusjohtaja Tero Järvinen kuvailee.

Leudon talven ja koronatilanteen seurauksena Loimaan tehdas oli keväällä kokonaan kiinni viisi viikkoa. Nyt tuotanto pyörii taas normaaliin tapaan.

Markkinointipäällikkö Timo Oksanen pitää Finnmetkoa erinomaisena ammattilaisnäyttelynä, jolla on monia hyviä puolia.

"Finnmetko on selkeästi kansainvälinen näyttely, mikä on meille tärkeää. Näyttelyalueen sijainti Keski-Suomessa on hyvä eikä ruuhkia ole. Järjestelyissäkään ei ole ollut moittimista. Kolme päivää on maksimimitta konemessuille. Tänä vuonna olisi riittänyt kaksikin päivää, koska messuvieraita on tavallista vähemmän", Oksanen summaa.

"Finnmetko-messut ovat uusien tuotteiden markkinoinnin lisäksi hyvä ja tehokas tapa kerätä asiakaspalautetta tuotteistamme", Järvinen lisää.

Vaikka liukuesteiden markkinat ovat olleet tänä vuonna haastavat, ei Nordic Tractionilla ole jääty laakereille lepäämään.

NordChain-ketjujen jakelu on järjestetty Suomessa uudelleen ja kyseisiä ketjuja myy nyt jyväskyläläinen AFM Forest, joka myy myös harvesteripäitä. Uuden ketjujakelijan esille tuominen on yksi Nordic Traction’in messuteema.

"Uutena tuotteena Suomen markkinoille tulivat tänä vuonna NordChain-multihokkiketjut. Ne sopivat hyvän pidon ansiosta erityisesti kallioisiin maastoihin. Esittelemme messuilla myös uuden Paragon Soft -metsäketjun, joka avoimemman rakenteensa ansiosta sopii hyvin pehmeille korjuumaille. Clark Tracks -erikoistelamme ovat myös esillä messuilla", Tero Järvinen luettelee.

Nordic Traction -konsernin ketjut valmistetaan Suomessa ja telat Skotlannissa. Vientiä on noin 30 maahan. Tärkeimpiä markkina-alueita ovat Pohjoismaiden lisäksi Venäjä, Keski-Eurooppa ja Pohjois-Amerikka.

Toimitusjohtaja Järvinen näkee maatiloillakin tuttujen Ofa-ketjujen menestyksen perustaksi hyvän laadun sekä olosuhteiden ja käyttökohteiden tuntemuksen.

"Raaka-aineemme on vahvaa booriterästä Keski-Euroopasta. Karkaisukäsittelymme tekee teräksestä erittäin kovaa ja sitkeää."

Timo Oksanen vakuuttaa, että yrityksen valikoimasta löytyvät ketjut hieman harvinaisempiinkin rengaskokoihin. Tarvittaessa ketjut ja telat räätälöidään asiakkaan tarpeiden mukaan.

Nordic Traction Group Oy -konserni teki viime vuonna 26 miljoonan euron liikevaihdon. Suomessa yrityksen palkkalistoilla on 60 henkilöä.