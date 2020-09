"Ison öljysäiliön sai lähes maksettua sillä, että tilasi halvan hinnan aikaan säiliön täyteen polttoainetta"

Markku Pulkkinen

Jukka Rantamäki esittelee 1 000:n, 1 500:n ja 5 000 litran muovisäiliöitä. Muovisäiliö on hänen mukaansa hyvä valinta myös maatilan polttoainesäiliöksi. Muovisäiliöitä käytetään myös kannoille ruiskutettavan urean sekä AdBlue-urean varastointiin. Infraline myy säiliöt lähes poikkeuksetta italialaisilla Piusin pumpuilla varustettuina.

Säiliökauppiaan vuosi on ollut varsin tavanomainen. Säiliöitä on valmistettu Euroopassa normaaliin tahtiin ja kysyntääkin on riittänyt.

"Öljyn halpa hinta kesällä kiihdytti kauppaa. Ison säiliön sai lähes maksettua sillä, että tilasi halvan hinnan aikaan säiliön täyteen polttoainetta. Nyt polttonesteiden hinnat ovat ihan toista luokkaa", Jukka Rantamäki kertoo.

"Hyvillä mielin lähdemme Finnmetko-näyttelyyn. Uskon, että kauppa käy hyvin, sillä näyttelyvieraat ovat meidän keskeistä asiakasryhmää."

Infraline myy polttoainesäiliöitä pääasiassa maatiloille ja koneyrittäjille. Jonkin verran säiliöitä menee myös kunnille ja kaupungeille.

Myytävien säiliöiden koot vaihtelevat sadasta litrasta 50 000 litraan. Lähes kaikki alle tuhannen litran säiliöt ovat muovisia. Sitä isommissa säiliöissä materiaalina käytetään myös metallia. Etenkin siirrettävissä säiliöissä muovi on keveytensä ansiosta syrjäyttänyt lähes kokonaan teräksen.

"Viranomaismääräykset ja auton kantavuus määrittävät usein sen, minkä kokoisen säiliön asiakas haluaa. Metsäkoneiden säiliöt tuodaan usein yöksi metsästä pois, sillä polttoainevarkaudet ovat yleisiä."

Muovisäiliön eduiksi Rantamäki mainitsee keveyden ja hinnan lisäksi sen, että siihen ei kerry kondenssivettä eikä säiliö ruostu. Auton lavalle nostettavien muovisäiliöiden hinnat lähtevät tuhannesta eurosta ylöspäin. Puolassa ja Saksassa valmistettaville tuplaseinäisille muovisäiliöille yritys antaa kymmenen vuoden takuun.

"Kaikki polttoainesäiliömme ovat tuplaseinillä varustettuja, joten ne ovat turvallisia käyttää. Muovia käytetään yhä enemmän myös paikallaan seisovissa tilasäiliöissä ja se onkin järkevä valinta useimmille maatiloille. Muovisäiliöiden käyttöikä on kymmeniä vuosia, sillä ne ovat UV-suojattuja."

Metallisäiliöidenkin ympäristöturvallisuus on parantunut, sillä Infraline myy vain kaksoisvaipalla varustettuja metallisäiliöitä, joissa ei ole pohjaproppua. Tyhjennys tapahtuu imemällä.

Kun muovi- tai terässäiliössä on kaksoisvaipparakenne, saa sen laskea suoraan maahan ilman valuma-allasta. Alle 10 000 litran kokoisiin varastosäiliöihin ei tarvita ympäristölupaa ja siksi kyseistä kokoa suositaan.

Joissain varastosäiliöissä on myös UN-tyyppihyväksyntä, mikä tuo säiliölle hieman lisää hintaa. Rantamäki muistuttaa, että UN-hyväksyntä vaaditaan vain sellaisille säiliöille, joita käytetään polttoaineiden jälleenmyyntiin. Omaan käyttöön tarkoitetussa säiliössä ei tarvita UN-leimaa.

Finnmetkossa Infraline esittelee myös peräkärryyn integroidun terässäiliön.

"Peräkärry-polttoainesäiliö on käytännöllinen yhdistelmä moneen tarkoitukseen. Sitä on helppo liikutella ja kaikki tekniikka on valmiiksi asennettu. Säiliössä on omat akut ja valmis pumppuvarustus 15 metrin letkulla. Kärrystä löytyvät myös kaapit työkalujen säilytykseen", Rantamäki kuvailee.

"Säiliön voi työmaalla irrottaa kärrystä ja nostaa pöpelikköön. Uskon, että tuote kiinnostaa koneyrittäjiä. Pelastuslaitokset ovat hankkineet paljon kyseisiä kärryjä."

Hollannissa valmistettavia peräkärrysäiliöitä saa 500–995 litran kokoisina. Maksimikoko on alle tuhat litraa siksi, että säiliötä saa silloin vetää ilman vaarallisten aineiden kuljetuslupaa (VAK). Isoimman säiliö-peräkärry-yhdistelmän kokonaispaino on täytenä 1 600 kiloa.

Uutuutena Infralinen säiliöihin on tullut GPS-paikantimella varustettu pintavahti. Sen ansiosta polttoaineen tilaaminen onnistuu aikaisempaa helpommin ja säiliöauton kuljettaja löytää varmasti perille. Luotaavia pintavahteja säiliöissä on ollut jo aikaisemmin. Ne lähettävät viestin täyttötarpeesta omistajan puhelimeen.