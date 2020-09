Tämän yrityksen perävaunugalleria on vaikuttava: "Kun valmistamme kalustoa eri käyttäjäryhmille, jollakin menee aina paremmin"

Arto Takalampi

Laurinaho-Yhtiöt on erikoistunut raskaan kaluston päällirakenteiden ja perävaunujen valmistuksessa asiakaskohtaiseen räätälöintiin, joten suurin osa tuotteista on uniikkeja. Toimitusjohtaja Tommi Laurinaho (oik.) ja veljensä Petri Laurinaho esittelevät valmistumassa olevaa sora-autoa.

Yritys aloitti valmistamalla vaihtolavoja, joita yrityksen perustaja ja omistaja, toimitusjohtaja Tommi Laurinaho rakenteli aluksi kahdestaan Aimo Mäkisen kanssa lähinnä iltaisin ja viikonloppuisin.

"Näin jälkeenpäin ensimmäinen reilu vuosi oli hurjaa aikaa. Kysyntä oli kova eikä kukaan tingannut lavan hinnasta vaan koska sen saa. Raaka-aineen saaminenkin oli menekin vuoksi tiukkaa kisaa", hän muistelee.

Uusi ja joustava toimija pääsikin varsin kätevästi markkinoille. Kun toiminta oli vielä varsin pientä, töitä riitti parin vuoden kuluttua iskeneestä lamasta huolimatta.

Alkuvuosista yrityksen tuotanto on laajentunut ja kattaa nyt kaiken suunnittelusta maalaukseen sekä huoltoon. Kun korona keväällä hiljensi alan markkinat, monipuolisuus helpotti yrityksen tilannetta eikä pajaa tarvinnut sulkea.

"Kun valmistamme kalustoa eri käyttäjäryhmille, jollakin menee aina paremmin. Lisäksi käytössä oleva kalusto tarvitsee huoltoa ja remonttia. Myös vahva alihankinta on yksi tukijalkamme", Laurinaho selventää.

Hiljaisinta on ollut puutavarapuolella. Koronan vaikutukset ovat olleet suurimmat autojen varusteluissa, koska tehtaat olivat kiinni ja toimitusajat ovat venyneet. Vaikka raskasta kalustoa alettiinkin jälleen kesällä hankkia, autoja tulee vasta loppuvuodesta rakennettavaksi.

Laurinaho-Yhtiöt aloitti vaihtolavoista ja ne ovat säilyneet koko ajan päällirakenteiden valmistuksen runkona. Määrällisesti niitä myös menee eniten eri käyttöön, useimmiten sorakuljetuksiin.

Lisäksi yritys rakentaa kiinteitä lavoja, vaihtolavalaitteita, erilaisia perävaunuja sekä nosturi- ja koukkuautoja. Kysyntä vaihtelee ja viime vuosina on tehty eniten vaihtolava- ja kasettiyhdistelmiä sekä nosturi- ja koukkulaiteasennuksia.

Tommi Laurinahon mukaan panostaminen asiakaskohtaiseen räätälöintiin on yrityksen käyntikortti. Yhteistä koko tuotannolle on rakenteiden valmistaminen mittatilauksena asiakkaan toivomusten mukaan.

"Käytännössä tuotteet ovat pitkälle uniikkeja, joskin niissä pyritään hyödyntämään mahdollisimman paljon sarjatuotantoa eli samoja komponentteja ja kokonaisuuksia", hän sanoo.

Yksi yrityksen erikoisuuksista on peräti 19-metrinen puoliperävaunu, jonka se valmisti ilmajokelaiselle Revisolille hakkeenkuljetukseen. Erikoismittainen ns. kävelevälattiainen vaunu vetää peräti 160 kuutiota.

Uutta yrityksellä on kokonaisen yhdistelmän tekeminen ja tarjoaminen avaimet käteen -periaatteella, kun yleensä kalusto rakennetaan asiakkaan hankkiman alustan päälle.

"Alusta ja varusteet valitaan yhdessä asiakkaan kanssa, ja me ostamme ne, varustelemme rakenteet asiakkaan toivomusten mukaan ja myymme yhtenä kokonaisuutena, halutessa vielä rahoituksineen. Asiakkaan kannalta tämä on helppo tapa, kun hän saa koko kaluston yhdestä paikasta yhdellä sopimuksella", Laurinaho esittelee.

Räätälöinti edellyttää yritykseltä vahvaa suunnitteluosaamista. Alihankintaa ei juurikaan ole vaan yritys tekee kaiken itse esikäsitellystä metallista valmiiseen tuotteeseen asti. Lisäksi se valmistaa ja myy paljon vaihtolavojen osia.

Laurinahon mukaan kokemus on osoittanut, että tämä on joustavin ja nopein tapa palvella asiakkaita ja saada toimitusketju pelaamaan. Yritys työllistää kaikkiaan noin 25 työntekijää, joista muutaman alihankintatuotannossa. Se tuo maahan Unilift-koukkulaitteita, Binotto-kippejä sekä käyttämiään päällirakenneosia.

FinnMetkoon Laurinaho-Yhtiöt lähtee sekä näkyvyyden että kontaktien saamiseksi, mistä syystä yritys onkin kulkenut säännöllisesti kaikilla kuljetusalan messuilla. FinnMetkoon näytille tulee pitkä hakevaunu ja uusi puuvaunu.

Tommi Laurinahon mukaan näkyvyys on alalla tärkeää, siksi yritys otti markkinoinnin tueksi paremmin räätälöintiä kuvaavan aputoiminimen LCT (Laurinaho Custom Trailers).

Arto Takalampi

Myös Suomen hiihtomaajoukkueen huoltorekka on Laurinaho-Yhtiöiden käsialaa, mistä muistona Tommi Laurinaholla on toimistossaan sen pienoismalli. Hänen mukaansa rekka on huippunsa varusteltu: sen seinät laajenevat joka suuntaan ja siinä on lattialämmitys sekä ilmastointi.