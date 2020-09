Talvi koetteli 83-vuotiasta metsäkoneyritystä – haasteena myös kuskipula: "Jatkuvasta hausta huolimatta hyviä metsäkonekuljettajia on vaikea löytää"

Ähtäriläisellä metsäkoneyrityksellä Jykylä & Pojat Oy:llä on vahva kokemus metsäalalta ja monenlaisista vuosista. Viime talvikausi kuitenkin koetteli alaa tavalla, ettei yrittäjä Jorma Jykylä muista vastaavaa. Pitkään alalla toimineena hänen ykköshuolenaan on kuitenkin, mistä alalle saadaan ammattitaitoisia kuskeja

Arto Takalampi

Jorma Jykylän omistuksessa ähtäriläinen Jykylä & Pojat Oy on keskittynyt pelkästään puunkorjuuseen. Jykylän päivät täyttää yrityksen johtaminen, moton puikkoihin hän ehtii enää satunnaisesti eli lähinnä tuuratessaan työntekijöitä.

Viikkojen tehdasseisokit loppuvuodesta, metsäteollisuuden lakot, sula talvi ja koronan hiljentämät markkinat. Rikkinäinen talvikausi koetteli rankalla kädellä metsäkonealaa.

Ähtäriläisen metsäkoneyrityksen Jykylä & Pojat Oy:n yrittäjä ja omistaja Jorma Jykylä naurahtaa vähän hirtehisesti, että on vaikea enää keksiä, mikä vielä olisi voinut mennä pieleen.

"Ehkä märkä kesä. Onneksi kesän korjuukelit ovat pysyneet kohtuullisina", hän huokaa.

Yrityksen talvitilannetta helpotti, että se urakoi Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Suomen alueella useammalle yritykselle: Metsä Groupille, Keitele Forestille sekä alihankintana UPM:lle. Vaikka seisokin aikana koneita pysähtyikin ja siirryttiin osin yhteen vuoroon, voitiin miehiä siirtää toisen firman savotoille jatkamaan.

"Näin pystyttiin työllistämään kaikki hankalan kauden yli. Vaatihan se toki ylimääräisiä järjestelyjä", Jykylä myöntää.

Sitten maaliskuun lopulla iski korona. Se toi alalle epävarmuuden, kun kukaan ei tiennyt mitä tuleman pitää.

"Samalla varovaisuus lisääntyi, mikä näkyi suoraan hakkuumäärien laskuna. Sama jatkuu edelleen ja pahoin pelkään, että syksyllä todellinen tilanne alkaa vasta näkyä", hän sanoo hieman huolestuneena.

Epävarma tilanne vaikuttaa hänen mukaansa myös yrityksen investointisuunnitelmiin, joskin investointeja on jarruteltu jo aiemmin alentuneiden hakkuumäärien vuoksi. Tulevan tilikauden investoinnit ovat enää neljäsosa kahden vuoden takaisesta.

Koneet pyörivät kuitenkin lähes täysin kahdessa vuorossa. Jos hyviä kuskeja olisi saatavissa, kaikki olisivat Jykylän mukaan kahdessa tuurissa.

"Tämä on yksi alan ongelma. Jatkuvasta hausta huolimatta hyviä metsäkonekuljettajia on vaikea löytää, ja tilanne on heikentynyt parissa vuodessa. Samaa sanovat muutkin", hän huomauttaa.

Vielä pari vuotta sitten esimerkiksi harjoittelijoita oli tarjolla koko ajan, mutta ei enää. Jykylä sanoo ottavansa heitä mielellään töihin ja hän korostaa aina harjoittelujakson tärkeyttä.

"Se on kuin käyntikortti. Työn kun hoitaa hyvin ja on halua oppia, aina on varma työpaikka."

Jorma Jykylä pyrkii pitämään yrityksen lyönnissä ja kehittämään sitä koko ajan. Näin hän luo sellaiset edellytykset, että aikanaan hänen poikansa Petrin on helppo jatkaa siitä.

Petri toimii jo alalla, sillä hänellä on koko maahan metsälannoituspalveluja tarjoava yritys ForestVital Oy. Vaikka hän ei virallisesti olekaan vielä mukana isänsä yrityksessä, heillä on kuitenkin jo paljon yhteistyötä liittyen firman kehittämiseen. Ja viereiset työhuoneet.

Jorma Jykylän mukaan kehittämistä tarvitaan, sillä metsäkonealalla on mentävä koko ajan eteenpäin, muuten polkee paikallaan tai alamäki on edessä.

Kasvuntarve tulee siitä, että asiakkaat haluavat teettää urakoitsijoilla entistä suurempia kokonaisuuksia kattaen myös istutuksen, raivauksen ja maanmuokkauksen. Jykylä on kuitenkin pitäytynyt vahvuusalueellaan eli perinteisessä puunkorjuussa.

Kesäajaksi hänen ei edes tarvitsisi etsiä hakkuutyötä korvaavia työlajeja, koska kesäleimikoita ja -hakkuita on tarjolla riittävästi lomakausi huomioon ottaen.

"Kesä ei ole mikään ongelma korjuun kannalta, mutta kevään kelirikkokausi on. Jos palsta kestää, tiestö ei, ja päinvastoin, ja korjuun kanssa joutuu puljaamaan koko ajan", hän kuvailee.

Jykylä & Pojat Oy:llä on peräti 83-vuotinen historia. Nykyisin kokonaan metsäalalla toimivan yrityksen perusti nykyisen omistajan Jorma Jykylän isoisä Asser Jykylä vuonna 1937 hiekan ajoon.

Hänen jälkeensä toimintaa jatkoivat pojat eli Jorma Jykylän isä Heikki ja sedät Jaakko ja Hannu. Kokonaan yritys siirtyi Jormalle vuonna 2004.

Vähitellen vuosien mittaan kalusto lisääntyi ja puukuljetusten osuus kasvoi. Autoilla on ajettu kaikkea mahdollista mitä niillä voi kuljettaa, paitsi nesteitä.

Ensimmäinen ajokone hankittiin vuonna 1969 ja ensimmäinen moto vuonna 1988. Vuosituhannen vaihteessa puuta korjattiin kahdelle firmalle kolmella ketjulla ja ajettiin puuta seitsemällä puutavara-autolla.

"Konepuoli on ollut minulle aina läheisempi. Yrityksen siirryttyä kokonaan minulle päätimme siksi keskittyä vain metsäurakointiin ja laitoimme autot pois vuosina 2005–2007", hän sanoo.

Nyt yritys pyörittää yhdeksää ketjua, kun kahdeksan oman moton ja seitsemän ajokoneen jatkona on osayrittäjiä koneineen. Jorma Jykylän ja hänen vaimonsa Eijan lisäksi työntekijöitä on parisenkymmentä.

Kun osa kesähakkuista on nykyisin turveperäisillä mailla, lähes kaikissa Jykylän ajokoneissa ja motoissa on normaalia leveämmät eli metriset telat. Jorma Jykylä havainnollistaa, miten telojen reunan pyöristyksellä estetään turvekerroksen leikkautuminen.