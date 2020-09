Turpeen alasajo näkyy jo konekaupassa ja -huollossa: "Se on vähentänyt myyntiämme tähän mennessä 800 000 euroa"

Turpeenkäytön alasajo ei iske pelkästään turveurakoitsijoihin, vaan sen vaikutukset näkyvät välillisesti myös turvesoilla tarvittavien koneiden myynnissä ja huollossa. Pohjoissatakuntalainen Honkajoki on merkittävää turvetuotantoaluetta, ja töiden väheneminen on leikannut esimerkiksi paikallisen koneliikkeen VV-Traktorin myynnistä ison siivun.

Honkajokelaisen VV-Traktorin omistavat ja sitä pyörittävät Jukka (vas.) ja Tero Vanhahonko. Yrityksessä Jukka vastaa sekä raskaskone- että työkonemyynnistä ja Tero huollosta. Yrityksen edustuksessa ovat Agritekin New Hollandin ja Casen traktorit ja puimurit sekä muun muassa Kvernelandin ja Potilan työkoneet.

Honkajokelaisen VV-Traktorin konemyynnistä vastaava Jukka Vanhahonko sanoo turvetuotannon alasajon näkyvän varsin lohduttomalla tavalla yrityksen toiminnassa.

"Meille alkaa tulla välitysmyyntiin sellaisia uudenkarheita traktoreita, jotka olemme aikanaan myyneet uutena turvesoille vetokoneiksi. Niistä luovutaan, kun työt loppuvat. Uusia koneita emme ole myyneet turvetyömaille enää viime syksyn jälkeen", hän havainnollistaa tilannetta.

"Kun uusien koneiden myynti turvesoille vähenee, ei huolto- ja korjaustoimintakaan pyöri entiseen tapaan. Uusien koneiden varustelu ja määräaikaishuollot ovat kuitenkin työllistäneet paljon", Tero Vanhahonko jatkaa. Veljeksistä hän vastaa yrityksen huollosta.

VV-Traktori on Veljekset Vanhahonko Oy:n markkinointinimi ja sillä on Satakunnan alueen Agritekin raskaskone- ja työkonemyynti, näiden sopimushuolto sekä Porissa varaosamyynti. Merkkejä ovat muun muassa New Holland, Case, Kverneland ja Potila.

Jukka korostaa, että turvekentille menevien koneiden myynti- ja huoltovolyymit ovat olleet perinteisesti isot. Vuositasolla soille on myyty 5–10 uutta ja yleensä tehokasta traktoria, mikä kuvaa turvetuotannon isoa volyymia.

"Kun turvekoneiden kauppa ei enää käy entiseen malliin, se on vähentänyt myyntiämme jo tähän mennessä 800 000 euroa. Se tekee ison loven yrityksemme liikevaihtoon", hän sanoo vakavana.

Traktorikauppaa on muuten käyty hieman kaksijakoisesti. Kesällä tehtiin Jukan mukaan myyntiennätyksiä, mutta niissä myynneissä vain purkautui koronan täysin hiljentämä kevään traktorikauppa.

"Silti perusmaatalouden puolella näyttäisi nyt olevan aiempaa enemmän uskoa ja halua investoida. Se näkyy etenkin työkonekaupassa, joskin muutamia puimureitakin on mennyt tänä syksynä."

"Toiveenamme on, että pellon puolella viriävä myynti paikkaisi sen, mitä turvesuolla on menetetty", Jukka sanoo.

Tero huomauttaa, että turvetuotanto on aina ollut tärkeä Honkajoelle. Se on työllistänyt pääurakoitsijoiden lisäksi liikennöitsijöitä ja aliurakoitsijoita turvekenttien ja niiden rakenteiden rakentamisesta lähtien. VV-Traktorin nimissä veljeksetkin urakoivat aikaisemmin turvesuolla kolmella koneella.

VV-Traktorin toimipaikka on Katkon kylässä, muutaman kilometrin päässä keskustassa. Tilat eli käytännössä huoltohalli on nykyisin Jukan omistaman veljesten kotitilan yhteydessä. Lisäksi Porissa on yrityksen varaosaliike, jossa Jukka on osan viikosta.

Veljekset siirtyivät yrittäjiksi toisen palveluksesta. Jukka myi 15 vuotta traktoreita Heinolan auto ja traktorissa, jolla oli Agritekin edustus. Tero ajoi ja korjasi rekkoja, mutta on myös kouluttautunut traktorihuoltoon.

"Edellisen myyjän luopuessa toiminnasta meille tarjoutui vuonna 2015 mahdollisuus ottaa Agritekin edustukset omiin nimiimme. Edellytyksenämme oli, että Tero vastaa huollosta. Porin varaosamyynnin ostimme pari vuotta myöhemmin siksi, että myynti ilman huoltoa ja varaosia ei toimi", Jukka sanoo kokemuksestaan.

Normaalin huolto- ja korjaustöiden lisäksi huoltoa työllistää kaikkien myyntiin tulevien vaihtokoneiden kunnostus. Teron mukaan lähtökohtana on, että huonoa ei myydä, vaan vaihtokoneet ovat aina kunnostettuja. Huollossa on hänen lisäkseen yksi ulkopuolinen työntekijä.

Tarkoituksena on jatkaa nykyisellä volyymilla toistaiseksi, sillä yrityksessä mennään pienellä budjetilla eivätkä hieman epävarmat markkinat kannusta laajentamaan.

"Jos on useampi työntekijä, silloin heille pitää olla säännöllisesti työtä ja niiden järjestely veisi taas itseltä aikaa. Sen sijaan mietinnässä on ollut varaosapuolen laajentaminen huoltotilojen yhteydessä."

"Se helpottaisi käytännön työtä, sillä tässä on vain pieni varaosavarasto. Varaosien kuljettamisessa Porista on joskus omat haasteensa", Tero sanoo.