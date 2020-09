Janne Jurva urakoi tuhat hehtaaria kahdesti kasvukaudessa – videolla kaatuu heinää

Kari Lindholm

Janne Jurvan maatalousurakointiyritys kaataa heinää yhdistelmällä JCB-Kuhn-Krone. Työleveys on yhdeksän metriä.

Maatalousurakointi painottuu sesonkeihin, jolloin kaikilla asiakkailla on yhtä kova kiire saada rehut tehdyksi oikeaan aikaan ja tietenkin poutapäivinä.

"Päätin, että ensin teemme rehut itselle, ja vasta sen jälkeen rupeamme urakoimaan muille", Janne Jurva kuvaili syyskuun alkupuolella.

Jurva kertoo, että muutama suuri asiakastila riittää, mutta pienempiäkin palvellaan. Yritys urakoi noin 1 000 hehtaarin peltoalan kahdesti kasvukaudessa.

Traktorikalustona ovat JCB:t, joista käyttökokemukset ovat olleet hyviä. Kääntyvät takapyörät helpottavat suuren traktorin ja kookkaan työkoneen käsittelyä. Niittokautena Jurvan JCB varustetaan Kuhnin etuniittomurskaimella, jonka yritys hankki viime vuonna. Yhdistelmän täydentää takana Kronen perhonen.

"Halvimman ja kalleimman niittokoneen hintaero oli peräti 28 000 euroa."

Jurva luonnehtii JCB:n ja valtamerkki-traktorien välisten eroavaisuuksien olevan varsin selkeitä, eikä ajomukavuus ole näistä vähäisin.

"Ajokokemus on samantapainen kuin jos ajaisi amerikkalaisella autolla. Kyyti on mukavan pehmeää, aivan kuin istuisi toimiston nojatuoliin. Muitakin merkkejä on ollut käytössä, mutta niiden ylläpito tuli tavattoman kalliiksi."

Jurva huoltaa yrityksensä JCB:t omassa traktorikorjaamossa Tervolan Louella. Vaikeimmat viat hoitaa NHK-huolto, joka saapuu Seinäjoelta.

Traktori- ja konekorjaamon yrittäjä Janne Jurva sanoo, että korjauksen tarpeessa olevia koneita riittää, mutta samalla toteaa työvoiman palkkaamisen olevan monen mutkan takana.

"Töitä pitäisi olla jonossa jatkuvasti, jotta kokoaikaisen raskaskoneasentajan palkkaaminen olisi mahdollista. Työllistäminen on Suomessa hankalaa ja kallista."

Louen korjaamon palvelut on suunnattu raskaalle kalustolle. Katossa on jykevä siltanosturi, jolla painaviakin komponentteja pystytään siirtämään. Työkalut ovat suoraan konepajasta.

"Teemme hitsauksia, huoltoja ja toisinaan isojakin remontteja, mutta on täällä huollettu henkilöautojakin. Koneiden tietotekniikkaan ja elektroniikkaan emme puutu, ne ovat merkkihuollon heiniä."

Jurvan mukaan toinen palkkaamiseen liittyvä merkittävä haaste on siinä, että raskaan kaluston korjaamisesta kiinnostuneet nuoret alkavat olla nykyään harvassa.

Älylaitteiden lääppiminen puhtaassa toimistossa on paljon trendikkäämpää ja mukavampaa kuin painavien ja rasvaisten koneenosien rassaaminen.

"Jonkun pitää silti remontitkin tehdä", Jurva muistuttaa.

Suuret korjaustoimet ovat edessä varsinkin silloin, jos maatalouskone kaatuu, mutta näitä tapahtuu harvemmin. Pienempiä korjaustarpeita syntyy useimmiten siitä, että koneen hydrauliikkaletku rikkoutuu. Tätä varten Jurva hankki korjaamolleen letkujentekolaitteet.

"Ettei tarvitse ainakaan letkujen takia lähteä ajelemaan Keminmaahan tai Kemiin. Toki muiden varaosien hakemisessa joutuu autoilemaan."

Jurva lupailee korjaamopalveluja harkitun varovaisesti, sillä mekaanikon töitä tekevän "jokapaikanhöylän” Mikko Hedmanin työpanosta joudutaan käyttämään muihinkin Jurvan yrityksen tehtäviin.

"Esimerkiksi maatalousurakointiin sekä aurausurakointiin talvisin. Korjaustöitä otetaan vastaan sen verran, että ne pystytään varmasti tekemään", Jurva selvittää.

Jurvan konekorjaamo toimii Tervolan kunnan rakentamassa teollisuuskiinteistössä, jossa toimivat aiemmin kivibisnekseen erikoistuneet Lapin Marmori ja Lapp Rock.

Vuosien varrella kunnan omistamat tilat ovat olleet myös tyhjillään. Jurva päätyi ostamaan noin 1 500 neliömetrin kiinteistön muutama vuosi sitten.

"Suurin osa tiloista on omassa käytössä, osa on vuokrattu metsäkoneyritykselle ja maansiirtourakoitsijalle. Kivitehtaan entinen esittelytila kalustettiin puusepänverstaaksi, jota on vuokrattu Kivalo-opiston puutyökurssille."