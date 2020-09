Iso investointi kirittää huoltoyrittäjää – "En kuvittelekaan, että tällaista maksetaan takaisin kymmenessä vuodessa"

Maatalouskoneita huoltava Traktorkliniken on kasvattanut toimintaansa määrätietoisesti 15 vuotta. Yritys rakennutti tänä vuonna uuden, avaran huoltohallin Lohja–Inkoo-tien varteen.

Markku Pulkkinen

Yli 20 vuotta traktoreita ja muita maatalouskoneita korjanneen Kim Österlundin omistama Traktorkliniken merkkihuoltaa Claas- ja John Deere -traktorit ja -puimurit. Muidenkin merkkien vanhempia traktoreita ja puimureita huolletaan.

Huoltoyrittäjä Kim Österlund huokaisee helpotuksesta syyskuisena perjantai-iltana. Yksi kiireinen sadonkorjuuajan viikko on jälleen takana, eikä viikonlopulle ole toistaiseksi tiedossa korjauskeikkoja. Tällä viikolla puimureihin on vaihdettu laakereita ja hihnoja sekä korjattu jarruja.

Österlund tietää, että kylvö- ja puintiaikoina on mentävä aina, kun puhelin soi. Tiloilla ei ole aikaa odotteluun, paitsi sateella. Tänään, sateisen viikonlopun alla tilavaan huoltohalliin tuotiin isohko Claas-puimuri, jonka silppuri oli saanut kolhua. Varaosat saapuvat maanantaina ja kone on rouskuttamassa viljaa jälleen maanantai-iltana.

Yrittäjä selvästi tykkää työstään, sillä kiireaika ei näy eikä kuulu miehestä ulospäin.

"Palvelemme asiakkaitamme parhaamme mukaan. Kiireiset korjaukset tehdään sesonkiaikana tiloilla, mutta toiveena on, että koneet tuotaisiin mahdollisuuksien mukaan tänne hallille. Täällä saadaan viat nopeammin selville ja tilattua varmasti oikeat osat. Tiloille mennessä ei voi olla varma, onko mukana oikea varaosa ja seuraavana päivänä voi joutua tekemään toisen reissun. Hallilla huollattaminen on asiakkaalle edullisempaa", Österlund perustelee.

Vuonna 2005 perustetulla ja vuonna 2018 osakeyhtiöksi muutetulla yrityksellä on palkkalistoillaan kaksi asentajaa ja yksi varaosamyyjä. Österlund tekee itsekin huoltoja ja korjauksia minkä ehtii ja hänen vaimonsa, Nina Österlund, hoitaa yrityksen konttoriasioita. Huoltoautoja yrityksellä on kolme.

"Haemme juuri yhtä, tai kahtakin, uutta asentajaa porukkaamme. Jos on kiinnostusta ja taitoa, kannattaa ilmoitella. Ruotsin kieli on tällä seudulla eduksi", Österlund vinkkaa.

Traktorkliniken sai Hankkijan traktorit ja työkoneet huollettavakseen vuonna 2008. Vuonna 2015 Hankkija palkitsi yrityksen vuoden huoltoliikkeenä.

Liekö Österlundilla ennustajan lahjoja, sillä hän otti jo kolme vuotta sitten hoitaakseen Claasin merkkihuollon John Deeren lisäksi. Molemmat merkit jatkavat edelleen yrityksen listoilla. Muidenkin traktorivalmistajien hieman vanhempia koneita huolletaan. Työkoneista Traktorkliniken huoltaa lähinnä Amazonet, Avantit, JD- ja Claas-työkoneet ja Väderstadit.

Traktorkliniken otti kunnon kasvuharppauksen tänä vuonna, kun se muutti vuokratiloista omaan halliinsa. Uuden hallin rakentaminen oli yritykselle iso päätös.

"En kuvittelekaan, että tällaista investointia maksetaan takaisin kymmenessä vuodessa. Uusi halli kuitenkin tehostaa ja helpottaa toimintaamme. Tarjoamme yläkerran toimitiloja myös maatalousalaan liittyville yhteistyökumppaneille."

Uuden hallin yläkertaan tuleekin syksyn aikana Wihurin traktorimyyjän työpiste.

Siirtyminen uusiin tiloihin oli 43-vuotiaalle Österlundille kotiinpaluu, sillä halli on rakennettu hänen kotitilansa maille. Ensi vuonna halliin asennetaan hakelämmitys ja haketta löytyy jonkin verran omistakin metsistä.

Työmukavuus on valoisassa hallissa hyvä. Sisäkorkeutta on kahdeksan metriä ja nosto-ovillakin korkeutta kuusi metriä. Hallin toisessa päädyssä on varaosamyymälä.

"Kun kerran huollossa menee paljon varaosia, ajattelin, miksei niitä voisi myydä muillekin. Meiltä saa huoltamiemme merkkien varaosat ja lisäksi Granitin ja Krampin tarvikeosia. Uusiin koneisiin suosittelen aina alkuperäisosia. Vanhempiin traktoreihin monet asiakkaat haluavat laadukkaita tarvikeosia."

Kokenut konehuoltaja on tyytyväinen siihen, että viljelijät huolehtivat koneistaan nykyisin varsin hyvin. Huollot tehdään yleensä ajallaan. Hän kuitenkin toivoo, että puimurit tuotaisiin mahdollisuuksien mukaan huoltoon heti puintikauden jälkeen, jos ajokelit sen sallivat. Ja ainakin kannattaa muistaa täyttää tankki polttoöljyllä ja tyhjentää mahdollinen AdBlue-säiliö.

"Uusiin traktoreihin ja puimureihin kannattaisi ottaa huoltosopimus. Se on kaikkien etu. Yrittäjä tietää huoltokulut etukäteen ja me pystymme varautumaan paremmin määräaikaishuoltoihin. Kaukoluettavat traktorin loki- ja vikatiedostot ovat myös hyvä edistys tekniikassa. Pystymme jo tilalle lähtiessämme päättelemään, missä vika voisi olla ja mitä varaosia otamme mukaan", Österlund sanoo.

Uuteen huoltohalliin mahtuvat isommatkin koneet. Sisäkorkeutta on kahdeksan metriä ja nosto-ovissakin kuusi metriä. Työmukavuus ja työturvallisuus ovat kunnossa.

Traktorkliniken Ab, Inkoo