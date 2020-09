Lampaanmaidosta jugurttia tekevät yrittäjät: "Olemme nyt löytäneet oman juttumme"

SikkaTalun luomutila Rymättylässä on toinen lampaita lypsävistä tiloista Suomessa. Lampaanmaidosta valmistetaan Utu-jugurttia K-kauppoihin.

Katja ja Alar Sikka kasvattavat ja lypsävät lampaita Rymättylän kauniissa maisemissa. Tilalla on 40 hehtaaria peltoa mantereella ja saaressa saman verran.

SikkaTalun luomutilan 150 lampaan katras vaeltelee kallioisen katajamäen ympärille levittäytyvällä laitumella. Parikymmentä lypsettävää uuhta ulkoilee lampolan vieressä olevassa tarhassa. Kuinka SikkaTalussa oikein päädyttiin lypsämään lampaita?

"Eläinten ja luonnon hyvinvointi on meille tärkeintä ja siksi pohdimme, kuinka pystyisimme kohtuullisella lammas- ja työmäärällä hankkimaan elannon lammastilalta. Pelkällä lihantuotannolla se ei onnistunut ja siksi aloimme ensimmäisenä tilana Suomessa lypsää lampaita. Lampaanmaito on terveellinen ja muutenkin loistava raaka-aine moniin tuotteisiin", yrittäjä Katja Sikka kertoo.

Tilan nimestä on pääteltävissä, että maatila linkittyy jollain tavalla Viroon. Tämä linkki on Katjan aviomies ja yrittäjäkumppani Alar Sikka. Hän saapui vaihto-opiskelijana Suomeen vuonna 1992 ja jäi sille tielleen. Katja ja Alar ovat hoitaneet omaa tilaa 14 vuotta.

Ahvenanmaanlampaat ovat olleet aina lähellä Katjan sydäntä. Hän halusi varmistaa suomalaisen alkuperäisrodun säilymisen ja valitsi tilalle kyseisen rodun. Myöhemmin katraaseen on liittynyt itäfriisiläisiä maitolampaita ja dorper-risteytyspässi.

Tällä hetkellä tilan tuloista kolmasosa muodostuu lihan ja kolmasosa Utu-jugurtin myynnistä. Viimeisen kolmanneksen muodostavat tieteellisiin tutkimuksiin ja lääketeollisuuteen tuotettavat tutkimuspalvelut.

SikkaTalun ensimmäinen lampaanmaitojaloste oli Utu-jäätelö. Sitä vaivattiin ja jäädytettiin tilalla viitisen vuotta. Jäätelön valmistuksessa käytettiin tilan ulkopuolelta ostettavia marjoja ja mausteita. Pienen valmistajan tuotteet hukkuivat kauppojen laajaan jäätelövalikoimaan, vaikka tuote olikin erinomainen.

Jäätelön valmistamisen ja myymisen vaivalloisuuden seurauksena Sikat alkoivat miettiä muita mahdollisia lampaanmaitotuotteita. Maitoa myytiin koko ajan myös Saloniemen Juustolalle Laitilaan.

Pian pariskunnalle tuli mieleen jugurtti, sillä rasvainen lampaanmaito on erinomainen jugurtin raaka-aine. Pastöroituun maitoon lisätään vain hapate ja samettinen jugurtti on muutaman tunnin päästä valmis. Ilman lisäaineita valmistettava tuote säilyy kuukauden. Utu-jugurtissa on seitsemän prosenttia rasvaa kuten lampaanmaidossakin.

"Lampaanmaitojogurtti on parasta ilman mitään mausteita. Kuluttajatkin ovat tykänneet luonnollisesta mausta. Jokainen voi lisätä jugurttiin vaikkapa marjoja tai hunajaa oman makunsa mukaan", Katja sanoo.

Hän muistuttaa, että lampaanmaito on A2-maitoa, joka sopii monille lehmänmaidosta vatsanväänteitä saavalle. Jogurttiin käytettävää maitoa ei homogenisoida.

Tuotekehityksen sekä jäätelön että jugurtin osalta Sikat ovat tehneet kokeilujen kautta itse. Pari vuotta jäätelöä ja jugurttia tuotettiin rinnan, mutta jäätelönvalmistus loppui viime vuonna kokonaan ja jäätelökone on nyt myynnissä.

Kesäkaudessa 20 uuhesta lypsetään noin 2 000 litraa maitoa, josta syntyy suunnilleen saman verran jugurttia.

Jugurtin markkinoinnissa tila on käyttänyt apuna turkulaista mainostoimistoa. Markkinoinnin ammattilaiset suunnittelivat uudet nettisivut ja uudistivat tilan tunnuksena jo jäätelöissä toiminutta piirroskuvaa. Markkinointia tehdään vain sosiaalisessa mediassa: Facebookissa ja Instagramissa.

Utu-jogurtti on ollut vuoden ajan Keskon tarjonnassa ympäri maan. Katja Sikka on tyytyväinen yhteistyöhön kauppaketjun kanssa.

"Soitin Keskolle ja asiat etenivät nopeasti sopimuksen tekoon asti. Keskolle sopi, että emme valmista talvikaudella lainkaan jugurttia, koska haluamme rauhoittaa uuhien karitsoimisajan ja tarjota karitsoille riittävästi maitoa", Katja sanoo.

Jokainen K-kauppa voi tilata Utu-jugurttia hyllyynsä. Pienin tilausmäärä on kuusi puolen litran purkkia. Tällä hetkellä Utu-jogurttia saa 40 K-kaupasta, pääasiassa pääkaupunkiseudulla. K-kauppojen lisäksi jugurttia on myynnissä Rymättylän Salessa ja Mikolan luomupuodissa.

Keskon sopimuslomake pientuottajille on Katja Sikan mukaan yksinkertainen. Ostajan kanssa sovitaan vain hinta eikä tuottajalta peritä lisämaksuja hyllypaikasta, kuljetuksista tai markkinoinnista.

"On todella helppoa, kun Keskon auto hakee jugurtit kerran viikossa eikä tarvitse käyttää omaa aikaa jakeluun. Voimme keskittyä päätyöhömme eli alkutuotantoon, ja vapaa-aikaakin jää", Katja hymyilee.

Katja kertoo, etteivät he ole myyntihenkisiä ja siksi on helpotus, ettei suoramyyntiä tarvitse tehdä. Suoramyyntiin ja jakeluun kuluisi paljon aikaa, joka olisi jostain muusta pois.

"Olemme nyt löytäneet oman juttumme. Aikaisemmin tuntui siltä, että koko ajan pitää kehittää jotain uutta eikä ollut hetken rauhaa eikä varsinkaan vapaa-aikaa. Ainakin meillä yhteen asiaan keskittyminen kannatti", Katja Sikka hymyilee.