Rehunteko tuo koneyrittäjälle ison osan kesän tuloista – traktorin ja rehukärryn kanssa saa painella ahkerasti pellon ja siilon väliä

Markku Pulkkinen

JST-Urakoinnilla on säilörehun korjuuseen koko ketju niitosta tiivistykseen. Rehunkorjuussa on mukana kahden yrittäjän lisäksi palkattu työntekijä, joten kärryt täyttyvät ja kulkevat vauhdilla siiloille myös pidemmästä matkasta.

Solkein kylätie Taipalsaarella käy ahtaaksi, kun iso Fendt ja Sampo Rosenlewin puimuri osuvat vastakkain. Koneyrittäjä Juho Kurkaa ohjaa traktorin tyhjän rehukärryn kanssa kovapohjaiseen piennarojaan ja matka jatkuu. Pysähtelemään ei oikein ehdi, sillä säilörehupellolta on siilolle matkaa 15 kilometriä.

"Tällaisia nämä Etelä-Karjalan pellot ovat, pieniä ja joskus kivisiäkin. Säilörehua tulee tänä vuonna kuitenkin hyvin. Kaksi edellistä vuotta olivatkin heikkoja", Kurkaa kuvailee.

Kokemusta rehusadoista on kertynyt, sillä Kurkaan ja Tomi Uskin omistama JST-Urakointi Oy on hoitanut säilörehu-urakointia alueen monille maitotiloilla vuodesta 2008. Tänään rehua silputaan, ajetaan ja tiivistetään maatalousyhtymä Kallio-Kantoselle, joka on ollut yrityksen asiakkaana kymmenisen vuotta.

Rehunteko tuo JST-Urakoinnille suuren osan kesäkauden tuloista. Kasvukaudella miehiä ja traktoreita liikuttavat myös lietteen ja kuivalannan levitys, kaivuu- ja maansiirtotyöt, vesakoiden murskaus ja muutamien yksityisteiden hoito.

Koska maatilojen määrä on alueella vähentynyt, ovat yrittäjät määrätietoisesti hakeneet lisätöitä kaivuu- ja maansiirtotöistä. Niille onkin seudulla hyvin kysyntää. Asiakkaina ovat maatilat, talonrakentajat, mökkiläiset ja Taipalsaaren kunta. Yrityksellä on konekalustossaan Lännen-yhdistelmäkaivuri ja Doosan-telakaivuri. Pyöräkaivuria käytetään myös säilörehuaumojen tiivistämisessä. Kurkaa vaihtoi metsäkoneen pari vuotta sitten kaivuriin, koska arvioi kaivuutöille olevan metsäurakointia enemmän kysyntää.

Uusina koneina yritykselle ovat tänä vuonna tulleet Elhon vesakkomurskain ja Elhon 10,5 metriä leveä perhosmallin niittomurskain ja siihen liittyvä 3,7-metrinen etunostomurskain.

Juho Kurkaa rakensi keväällä maatilalleen Weckmanin kolmeseinäisen konehallin. Siinä on pilttuita tulevillekin konehankinnoille, joita ei kuitenkaan juuri nyt ole suunnitteilla. Kurkaa viljelee nurmen ja viljan lisäksi hevosheinää ja pitää pientä hevostallia. Koneurakoinnista tulee kuitenkin pääosa sinkkumiehen tuloista.

Tänään alla olevaa, mustan harmaata, vuoden vanhaa ja tuhat tuntia ajettua Fendt 930 Variota Kurkaa kehuu vuolaasti.

"Portaaton voimansiirto on tässä ehdottoman hyvä. Sen ansiosta ajaminen on huoletonta. Edellinen traktorini oli samanlainen ja meni 10 000 tunnin kohdalla vaihtoon", Kurkaa kertoo.

"Automaattiohjausta en ottanut lisävarusteena, mutta jossain vaiheessa se saattaisi olla tarpeellinen. Renkaisiin panostin. Nyt kesällä edessä ovat Trelleborgin 710-milliset ja takana 900-milliset renkaat. Renkaat toimivat hyvin kaikissa töissä. Talveksi vaihdan kapeampiin renkaisiin."

Ilmajousitettu hytti tuntuu apukuskin penkilläkin todella mukavalta ja selkäystävälliseltä.

Asiallisen konekaluston lisäksi yrittäjät ovat panostaneet yrityksensä nettisivuihin. Uudet sivut on teetetty markkinoinnin ammattilaisella muutama vuosi sitten ja niissä on huomioitu myös hakukonenäkyvyys. Tarjottavat palvelut ja konekalusto on esitelty sivuilla selkein tekstein ja kuvin.

"Vielä sopisi lisää asiakkaita kaikkiin töihin. Esimerkiksi kivien keruuseen meillä on nyt tehokas Kivi-Pekka, joten kannattaa laittaa palvelu tilaukseen", Kurkaa kannustaa.

JST-Urakointi Oy, Savitaipale