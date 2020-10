Katso video lietteen levityksestä: "Minuutti on pitkä aika odottaa"

Antti Savolainen

Syyskuun lopulla työmaa oli Nivalassa. Sian lietettä levitettiin yhden Vredon voimin. Välivarastokonttia täytettiin täysperävaunuyhdistelmällä.

Haapajärven Kuonankylältä käsin ympäri Suomea urakoiva Koneurakointi Niemi-Korpi on panostanut lietteen levitykseen ja siirtoihin. Yrityksellä on käytössä kolme Vredon ajettavaa levitintä ja siirtoja varten kaksi täysperävaunuyhdistelmää ja nuppiauto.

"2008 perustettiin tämä firma. Silloin aloitettiin lietteen levityksellä. Sen jälkeen on pyritty kasvattamaan yritystä järkevillä investoinneilla ja viety toimintaa tasaisesti eteenpäin", Niko Niemi-Korpi kertoo.

Kaluston lisäksi myös työvoimaa on tullut vuosien varrella lisää. Niemi-Korpia on yrityksen toiminnassa mukana nyt seitsemän veljeksen ja isän verran. Välillä mukana on myös sesonkityövoimaa yhden–kahden vieraan kuskin verran.

"Tänä vuonna töitä on tehty etelässä Pirkanmaalla ja pohjoisessa Tornion seudulla. Suurin osa asiakkaista on tällä hetkellä Pohjois-Pohjanmaalla ja Pohjois-Savossa. Urakoimme koko Suomen alueella, kun vain kokonaiskuvio saadaan järkeväksi asiakkaan ja meidän kannalta", Niko Niemi-Korpi kuvailee.

Lietettä levitetään toukokuulta lokakuulle. Kuumin sesonki osuu keväälle ja kesälle kahdelle kolmen–neljän viikon jaksolle. Sen aikana levitetään 70 prosenttia vuosittaisesta 110 000–120 000 tonnin levitysmäärästä. Lietettä siirretään myös muille urakoitsijoille.

Toimiva logistiikka on tärkeä osa onnistunutta urakointia. Vredojen säiliöt ovat 15–25 kuution kokoisia. Autoihin mahtuu 42–47 kuutiota kuormaansa, ja välivarastokontti on 50-kuutioinen.

"Isolla Vredolla levitysaika on 7–8 minuuttia per säiliö. Kunnollinen välivarastokontti on tärkeä, ettei levityskoneen kanssa tarvitse odottaa. Laskin joskus, että levitämme noin 6 500 kuormaa kaudessa. Jos jokaista kuormaa kohti tulisi minuutti odotusta, se tekisi 114 tuntia", Niko Niemi-Korpi laskee.

Lietteen talvisiirtoja Niemi-Korvet ovat tehneet 10 vuoden ajan. He arvelevat, että kaikki valveutuneetkaan viljelijät eivät vielä ole huomanneen talvisiirron etuja, vaikka jäisen maan aikaan siirtoja voi ajaa neljän–viiden kuukauden ajan. Monella tilalla on nykypäivänä omia etäsäiliöitä tai niitä on vuokrattu lopettaneilta tai tuotantosuuntaa vaihtaneilta tiloilta. Tyypillinen siirtomatka on 10–30 kilometriä.

"Kun siirrot tehdään talvella, niin hyvää levitysaikaa keväällä ei tarvitse käyttää siirtoihin", Joona Niemi-Korpi huomauttaa.

Yrityksen kalusto on rakennettu itse talvisiirtoihin sopivaksi. Käytössä on kaksi täysperäyhdistelmää ja nuppiauto. Eristetyt säiliöt estävät lietteen jäätymisen.

"Ajamme tuntihinnalla, joten asiakas voi itse vaikuttaa paljon kokonaiskustannukseen. Kääntöpaikkojen ja risteysten pitää olla kunnossa ja ennen kaikkea hiekoitus pitää tehdä huolella", Joona Niemi-Korpi muistuttaa.

Lieteurakoinnin lisäksi yritys tarjoaa myös muun muassa kuivalannan levitystä ja kaivinkonetöitä. Omassa 300 neliön lämpimässä hallissa huolletaan ja korjataan omien koneiden lisäksi asiakkaiden koneita. Tuotekehitystä tehdään yhteistyössä Kosken Koneen kanssa, joka on myös urakointikumppani.

"Esimerkiksi kaikki Vredot on ostettu käytettyinä, että investointi olisi järkevä. Niistä pitää olla aika hyvin perillä, sillä ne ovat varsin teknisiä laitteita. Ennakoivaa huoltoa pitää tehdä paljon, koska tunteja per kone kertyy kaudessa 600 ja seisokkeja ei oikein kärsisi tulla. Vanhin Vredo on nyt käyty jo kahdesti läpi", Niko Niemi-Korpi kertoo.

Hallissa on jo työn alla seuraava projekti. Syksyn aikana rakennetaan Eko Erotuksen valmistamasta separointikoneesta omaan käyttöön sopiva paketti. Separointikonttiin tulee 45 kuution säiliö separointinesteelle, josta se voidaan siirtää rekalla. Volvon moottori pyörittää 300 kW:n sähkömoottoria, josta saadaan tarvittaessa käyttövoima myös toiseen uuteen palveluun, vetoletkulevitykseen.

"Kun nuo saadaan käyttöön, meillä on tarjolla kokonaispalvelu. Separointikontti voidaan tuoda vaihtolava-autolla työmaalle", Niko Niemi-Korpi sanoo.

Koneurakointi Niemi-Korpi on aktiivinen myös sosiaalisessa mediassa. Sillä on tilit Facebookissa ja Instagramissa.

