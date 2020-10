Maitotilan sivutöinä aloitetusta koneurakoinnista tuli Kari Kempakselle pääammatti – liperiläinen viihtyy kaivurinpuikoissa vielä 45 vuoden jälkeen

Ilpo Paananen

Liperin Honkalammella Kari Kempaksen urakointikohteena oli 75 vuotta vanhan vesikaivon uusiminen.

Liperiläinen Kari Kempas aloitti koneurakoinnin Lännen traktorikaivurilla 19-vuotiaana 1975 ennen vapaaehtoisena armeijaan lähtemistä. Armeijan jälkeen koneilla työskentely vei nuoren miehen mukanaan. Kotilasta muodostettiin 1986 maatilayhtymä Jari-veljen kanssa. Koneurakoinnin konekanta kasvoi ja yritysmuoto vaihtui toiminimestä kommandiittiyhtiöksi.

"Isä minut auttoi hankkimaan ensimmäisen traktorikaivurin ja silloin alkuaikoina tein töitä lähinnä lähiseudun maanviljelijöille. Kunnalle ja rakennusliikkeille ja energiayhtiölle tehtävät työt alkoivat myöhemmin", Kempas kertoo.

Vuonna 1990 hankittu kaivurikuormaaja Valmet 9000 S ja vuonna 2000 hankittu kaivurikuormaaja Hymas 9000 SX ovat edelleen käytössä.

Ensimmäiset kaivinkoneet Kempas hankki 2002, ja viime vuosina merkittävä työllistäjä on ollut Voimatelin kaapelointityöt Joensuun ympäristössä. Kaivutöitä on käyty tekemässä myös Pohjois-Savon puolella. Työrepertuaari on ollut maatalousyhtymä mukaan lukien laaja erilaisista maanrakennustöistä leikkuupuintiin, paalaukseen ja viljan kuivaukseen. Maatilayhtymä on jo siirtynyt metsän osalta Pasi-pojalle sekä peltojen ja lihakarjan osalta veljentyttärelle Milla Kempakselle.

Maarakennustöitä edelleen urakoivalla Kempaksella on käytössä Volvo EC 180 Cl ja Hitachi 7,5 tonnin telakoneet sekä 14 tonnin pyöräalustainen Komatsu.

"Pääasiallisin toiminta-alue on sadan kilometrin säteellä ja suurin osa töistä on Joensuun ympäristössä."

Kaivinkoneet kulkevat työmaille Pasi-pojan New Holland T7030 traktorin vetämällä 3-akselisella 24 tonnin Predator lavettiperävaunulla.

"Hydraulisesti jousitetun ja säädettävän etuakselin avulla voidaan parantaa traktorin takapyörien pitoa. Liukkaissa olosuhteissa ja vastamäissä se on välttämätön apu", Kempas sanoo.

Koneellinen puunkorjuu alkoi 2000-luvun alussa Valmet 901:llä ja tänä vuonna rinnalle tuli Valmet 911. Puiden lähikuljetus hoidetaan Valmet 838 -ajokoneella.

"Hankintahakkuita ja lähinnä harvennushakkuita lähiympäristön metsänomistajien metsissä. Se työllistää sydäntalvella kun maanrakennuksessa on hiljaista. Jonkin verran teemme myös yritysten ja yksityisten pihojen aurauksia."

Kempasta voikin pitää merkkiuskollisena Valmetille.

"Maatilalla ja maanrakennuksessa meillä on aina ollut käytössä Valmet- ja Valtra-traktoreita."

Vanhoilla koneilla työskentely edellyttää hänen mukaansa sitä, että koneita on osattava huoltaa ja korjata itse.

"Se on aivan välttämätöntä. Jos joka korjaukseen pitää kutsua korjaaja tai kone kuskata korjaamolle, siitä ei tule kerrassaan mitään."

Ensi vuonna 65 vuotta täyttävä Kempas sanoo olevansa urakoitsijana jäähdyttelijä. Maanrakennusurakoinnin jatkajasta ei toistaiseksi ole tehty sopimusta.

"Pasia kiinnostaa urakointia enemmän koneiden huoltaminen ja korjaaminen. Sen hän osaa ja siitä on ollut paljon hyötyä", Kempas kiittelee.

Itse hän sanoo nuoresta pitäen tykänneensä koneilla työskentelystä. Pitkää päivää on joutunut painamaan ja iän myötä kolotukset ovat tulleet riesaksi.

"Tässä työssä näkee työnjälkensä ja sen mitä on saanut aikaiseksi", Kempas sanoo.

Ilpo Paananen

Kari Kempas viihtyy vielä 45 vuoden urakoinnin jälkeen maarakennuksen parissa.

Koneurakointi Kempas Ky