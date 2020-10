Sipulinviljelijä Tero Sarkala korostaa talousjohtamisen tärkeyttä –"Olen neljännesvuosi-alvissa ja siksi tulosta tulee katseltua tarkemmin jokaisen kvartaalin jälkeen"

Markku Pulkkinen

"Menneen kasvukauden sipulisato oli keskimääräinen ja erittäin hyvälaatuinen. Kevätvehnien sato jäi sen sijaan todella huonoksi. Kastelu auttoi sipulilla", Tero Sarkala sanoo. Sipulit hän toimittaa Turun Osuuskaupalle ja yhdelle vihannestukkurille.

Lietolainen sipulinviljelijä Tero Sarkala (31) sai viimeiset sipulit nostettua syyskuun viimeisinä päivinä. Muutaman päivän hengähdystauon jälkeen Sarkala vetää yhteen kuluvan vuoden tulot ja menot ja suunnittelee loppuvuoden ostot ja myynnit.

"Olen neljännesvuosialvissa ja siksi tulosta tulee katseltua tarkemmin jokaisen kvartaalin jälkeen. Minua kiinnostavat lähinnä liikevaihto, tulos ja myyntikate", Sarkala sanoo.

Kolme vuotta viljelijänä toiminut agronomi pitää tarkkaa talousseurantaa tärkeänä senkin vuoksi, että tilakauppalainan takaisinmaksu tahdittaa aika paljon tilan taloutta. Liiketaloudesta Sarkala kiinnostui jo opiskeluaikanaan.

Sarkalan tilan tulot, menot ja arvonlisäverot pidetään järjestyksessä WebWakka-kirjanpito-ohjelmalla. Tero Sarkalan äiti, Päivi Sarkala, vie tulot ja menot kirjanpito-ohjelmaan. Kuitit ja tiliotteet tallennetaan paperisina kansioon. Pankkitili ja kirjanpito-ohjelma eivät keskustele automaattisesti keskenään.

"Tuloslukuja analysoidessa on tärkeää, että on kavereita, joiden kanssa voi pallotella talousasioita ja kysyä mielipidettä vaikkapa investoinneista. Yhden ekonomituttavan kanssa käyn silloin tällöin läpi myös verotusasioita."

Sarkala laatii joka vuodelle vuosibudjetin ja kuukausittaisen kassavirtalaskelman, joita hän vertaa toteutuneeseen tulokseen. Sarkala päivittää kassavirtabudjettia neljännesvuosittain, jotta se pysyy ajan tasalla.

"Olen tehnyt budjetointiin oman excel-taulukon. Excel on helppo, koska siihen voi lisätä juuri ne kustannuspaikat, jotka haluaa. Budjetti ja kassavirtalaskelma ovat nopeita tehdä sen jälkeen, kun takana on muutama vuosi yrittäjyyttä. Tulot ja menot toistuvat melko samanlaisia vuodesta toiseen."

Sarkala ei ollut vielä syyskuun loppuun mennessä miettinyt loppuvuoden myyntejä ja hankintoja. Viimeisimpiä investointeja hänellä ovat sipuleiden pakkauslinja ja kahden vanhan traktorin vaihto yhteen uuteen.

"Päässäni on aina ostolista tarpeellisista hankinnoista ja niitä toteutan sitä mukaa, kun taloustilanne sen sallii. Viime keväänä ostin kahden vuoden polttoaineet ja uuden säiliön, koska polttoöljyn hinta oli koronakriisin alettua sopivalla tasolla", Sarkala valottaa.

Sarkalan sipulitila toimii maatilamuodossa eikä yhtiöittäminen ole suunnitelmissa. Toiminimimuodossakin on tärkeää, että budjettiin kirjataan myös omat palkat.

"On sitten eri asia, maksaako joka kuukausi itselleen palkan vai ei, mutta palkka pitää ehdottomasti huomioida kassavirtalaskelmassa. Kotitalous ei pyöri ilman rahaa. Yrityksen rahat ja omat rahat pysyvät parhaiten erillään, kun maatilalla on oma pankkitili", Sarkala näkee.

Hän myös muistuttaa, että maatilan kannattaa maksaa veroja joka vuosi tiettyyn pisteeseen saakka. Tulosta ei kannata piilottaa viime hetken hätäisin hankinnoin tai liian suurin poistoin. Positiivinen vuositulos on maatilayrityksen jatkuvuuden edellytys.

Sarkala on myös käyttänyt ProAgria Länsi-Suomen Neuvo-rahalla tarjoamia talousneuvontapalveluita ja on kokenut saaneensa niistä hyötyä valintoja pohtiessaan.

"Talousneuvojalle on kertynyt paljon kokemusta erilaisista yrityksistä ja on hyödyllistä kuulla, kuinka samoja haasteita on ratkottu muilla tiloilla. Rivien välitkin kannattaa kuunnella konsultin puheesta tarkasti."

"Pitäisi ehtiä pysähtyä hieman useammin miettimään talousasioita ja liiketoiminnan kehittämistä. Keskustelut puolisonkin kanssa vievät aina asioita eteenpäin. Kun on aikaa, tulee myös uusia ideoita", Sarkala on huomannut.