Urakoitsija Jari Alasella riittää uskoa hakkeen kysyntään

Jari Alaselle on kertynyt vuosien mittaan jo vakituinen asiakaskunta, mutta uuden hakkurin kasvaneen kapasiteetin ansiosta tilauksia mahtuu vielä lisää. Jurvan kaukolämpölaitokselle hänellä on nelivuotinen sopimus, ja se työllistää häntä eniten.

Pienen ikänsä koneiden kanssa touhunnut jurvalainen yrittäjä Jari Alanen otti viime keväänä ratkaisevan askeleen ja perusti oman hakeurakointiyrityksen, Koneurakointi J Alasen.

Aivan tuoreeltaan hän ei alalle lähtenyt, sillä hän on hakettanut isänsä Kari Alasen maansiirtoyritykseltä vuokraamallaan hakkurilla jo kuusi vuotta sivutoimisesti. Samalla hän on ajanut päätoimisesti rekkaa.

"Tuli sellainen tunne, että voisi olla mun juttu tehdä tätä päätoimisesti. Vähän aikaa tein vielä isän hakkurilla, mutta kun töitä alkoi tulla pikkuhiljaa lisää, sen kapasiteetti jäi pieneksi. Tänä syksynä ostin oman isomman yksikön käytettynä. Luotan siihen, että hakkeelle on jatkossa entistä enemmän kysyntää", hän viittaa energiaturpeen vähenevään käyttöön.

Alanen hankki Valtra-vetoisen Mus-Max-hakkurin, joka entisestä hakkurista poiketen on varustettu omalla moottorillaan. Optimioloissa sen tuntikapasiteetti on sata mottia haketta, kun aiemmassa hakkurissa teho on vain reilut puolet siitä. Vanha hakkuri jää ainakin toistaiseksi varakoneeksi.

"Kuluvan syksyn työtilanne näyttää hyvältä. Kun kapasiteettia on aiempaa enemmän, tilauksia mahtuu vielä hyvin lisää", hän sanoo.

Asiakaskunnaksi on vuosien mittaan vakiintunut yksityisiä maatiloja, yrityksiä ja kasvihuoneita sekä myös Kurikan kaukolämmön Jurvan kaukolämpölaitos, joka on työmaana suurin. Nelivuotiseen, kilpailutettuun urakkaan kuuluu aina kerralla noin 500–600 irtokuution eli hakevaraston vetämän määrän haketus.

Vielä ei energiaturpeen käytön väheneminen näy Alasen mukaan hakkeen kysynnän kasvuna. Hän arvelee tilanteen muuttuvan ehkä ensi vuoden puolella, kun energiaturpeen verotus kaksinkertaistuu vuoden alusta.

"Vuodenvaihteen jälkeen tätäkin aletaan ajaa pelkällä hakkeella turpeen jäädessä pois. Vielä nyt ajetaan haketta ja turvetta sekaisin, hän havainnollistaa tilanteen Jurvan kaukolämpölaitoksen työmaallaan."

Hakkuriurakoitsijalla on usein kiire seuraavan työmaan odottaessa. Silloin on merkitystä, minkälaiseen paikkaan haketettavat pinot on kerätty, jos ne eivät ole aivan varasto- ja käyttöpaikan ääressä.

"Lähes aina laanilla haketetaan suoraan kärryyn, joten sinne on päästävä kulkemaan vaivatta hakkuriyhdistelmällä ja haketta kuljettavalla traktorilla tai kuorma-autolla. Lähinnä pienillä yksityisillä kohteilla voi puhaltaa suoraan varastoon", hän sanoo.

Hakkuriyksikkö pääsee liikkumaan traktorivetoisesti eikä sen kuljetukseen tarvita lavettia. Alanen on pitänyt ajomatkan takarajana Kurikan Jurvasta noin 35–40 kilometriä. Säde kattaa jo useamman lähikunnan.

"Matka riippuu tietenkin haketettavasta määrästä ja isompaa erää lähden hakettamaan kauemmaskin", hän huomauttaa.

Hakkurimiehen toivepuu on pitkä ja suora kokorunkoinen mänty ja mieluusti ylivuotisena peiteltynä varastoitu. Paras varastointipaikka on avoin metsätien tai pellon reuna, jossa ilma on päässyt hyvin kulkemaan kasan läpi ja kuivannut sitä.

"Mitä parempaa värkki on, sitä parempi lämpöarvo hakkeella on, siksi se tehdäänkin pääosin kokorangasta. Liian vanhasta, jo lahomaan päässeestä rangasta tehtävällä hakkeella ei ole enää polttoarvoa", hän huomauttaa.

Alasen mukaan pinot alkavatkin olla jo hyvin sellaisissa paikoissa kuin pitääkin ja haketettava tavara valmista kauraa.

"Ei tarvitse kuin mennä paikalle, päästää menemään ja lähteä pois", hän tiivistää.

Puun heikko hinta on näkynyt myös pinolla, kun monille metsänomistajille on ollut edullisempaa ajaa harvennuksilta tullut kuitumittainen puu hakkurista läpi kuin myydä se.

Kun haketuksessa on hiljaisempaa lähinnä kesäaikaan, eri työkoneet hallitseva Alanen siirtyy isänsä maansiirtoyrityksen kaivurille töihin. Myös päätyönään motokuskina toimiva veli Jani Alanen tekee sivutoimisesti kaivurihommia. Veljeksillä on lisäksi paljon yhteistyötä ja tarvittaessa he tuuraavat toisiaan.

Haketusurakoitsija Jari Alanen Kurikan Jurvasta otti ratkaisevan askeleen tänä vuonna, kun hän perusti keväällä oman yrityksen ja hankki täksi syksyksi järeän Mus-Max-traktorihakkurin. Alasella oli ennestään useamman vuoden kokemus haketuksesta. Hän luottaa hakkeen kysynnän kasvavan jatkossa ja töitä riittävän.