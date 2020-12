Massey-Fergusonilta tulee sisarmalli Valtran G:lle

Ensimmäiset traktorit saadaan Suomeen maaliskuussa, vaikka kaupanteko on jo alkanut.

Simon Foster

Kiilamainen konepeitto leimaa Massey-Fergusonin uutta sadan hevosvoiman mallistoa.

Massey-Ferguson julkisti maanantaina uuden 5S:ksi ristityt yleistraktorit sadan hevosvoiman luokkaan. Tekniikassa on paljon tuttua, sillä sisarmallissa Valtran G-sarjassa on samat moottorit ja voimansiirrot.

Myyntipäällikkö Jarmo-Matti Hakamäki Turun Konekeskuksesta toteaa, että uuden mallin julkistus viivästyi koronan takia ja tuotantokin pääsee alkamaan vasta vuoden vaihteessa.

Suomeen ensimmäisiä luiskanokkaisia 5S-koneita odotellaan maaliskuussa. Kiinnostusta on niin, että muutama kone on jo myyty, Hakamäki sanoo.

Uutuus tulee olemaan erikoistraktori siinä mielessä, että 90 prosenttia myytävistä traktoreista varustetaan etukuormaimella. Jyrkästi laskevasta konepeitosta on etua kuormainkäytössä.

Tuleva mallisto korvaa myynnissä edelleen olevan 5700-sarjan, jonka viimeiset Suomeen tulevat traktorit lähtevät Ranskan Beauvaisin tehtaalta keskiviikkona.

Moottori on tuttu 4,4 litran linnavuorelainen ja tehoja on 105–145 hevosvoimaan. Vaihteisto tulee Gimalta Ranskasta kuten Valtraankin. Tarjolla on neljän aluevaihteen ja neljän tai kuuden pikavaihteen vaihteistot.

Varustelupaketteja riittää etuakselin ja ohjaamon jousituksesta automaattiohjaukseen ja laajaan datanhallintaan.