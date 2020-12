Zetor-väen mekka löytyy Seinäjoelta – varaosatoimitukset hoidetaan täältä kaikkiin Pohjoismaihin

Arto Takalampi

Huoltopäällikkö Toni Seppälä (vas.) ja myyntipäällikkö Peter Mattas korostavat, että HCP:llä on Seinäjoen toimipisteessään edustamiensa merkkien kattavat varaosavarastot.

Seinäjokelainen H.C. Petersen Finland, HCP, panostaa kattavaan varaosavarastoon. Mottona onkin myydä varaosia eikä tilauksia. Zetorin varaosatoimitukset hoidetaan Seinäjoelta kaikkiin Pohjoismaihin.

Vierailu H.C. Petersen Finlandissa, HCP:ssä, Seinäjoella osui sattumalta samalle päivälle, kun tanskalainen perheyhtiö juhli 150 vuotta.

HCP:n myyntipäällikkö Peter Mattas kertoo esimerkin, miten yhden perheen omistuksessa oleminen näkyy käytännön liiketoiminnassa.

"Suomessa varaosavarasto voi olla kuinka iso tahansa suhteessa liikevaihtoon, kunhan yksi ihminen yrityksen organisaatiossa saadaan vakuutettua sen tarpeellisuudesta ja olevan oikea tapa toimia."

"Kattavan varaston ansiosta pystymme myymään asiakkaillemme varaosia emmekä tilauksia", Mattas toteaa.

Huoltopäällikkö Toni Seppälän mukaan HCP pitää isoa varaosavarastoa eikä ole ulkomaisten toimitusten varassa.

Päämerkeistä Zetorin Pohjoismaiden keskusvarasto on Seinäjoella, josta varaosia toimitetaan Tanskaan, Ruotsiin ja Norjaan. Varastosta löytyy tehdaskunnostettuja moottoreita, lohkoja, kansia ja toki myös entisöijien tarvitsemia Zetor 25:n osia.

Myös Deutz-Fahrin ja Weidemannin varaosia on hyllyssä kattavasti, jollloin osat saa seuraavana päivänä.

HCP:llä on 60 itsenäistä sopimushuoltoyrittäjää, joista osa huoltaa kaikki yhtiön edustamat merkit, toiset osan niistä. Osalla huoltoyrittäjistä on varaosia hyllyssä, ja myös jälleenmyyjillä on varaosamyyntiä, Seppälä kertoo.

Hän vastaa huoltopäällikkönä yrityksen huollon tuesta ja käy perehdyttämässä huoltoyrittäjät paikan päällä uuden mallin tullessa myyntiin tai selvittämässä ongelmatapauksia huoltoyrittäjien tukena.

"Huoltoyrittäjille pidetään kerran vuodessa HCP:n oma koulutus Tanskassa, johon osallistuvat huoltoyrittäjät Suomesta, Norjasta, Ruotsista ja Tanskasta. HCP:n oma henkilökunta käy valmistajien koulutuksissa muun muassa Saksassa, Tsekeissä ja Italiassa", Seppälä sanoo.

Suuri osa sopimushuoltajista on Keskon vanhoja huoltoyrittäjiä, joten heillä on myös Massey-Fergusonin sopimushuolto. Hänen mukaansa huoltoyrittäjillä on keskimäärin kolmesta neljään merkin sopimushuolto työllisyyden varmistamiseksi.

Jälleenmyyjiä HCP:llä on kaikkiaan kahdeksalla paikkakunnalla, joista moni on Mattaksen mukaan Lantmännen Agro -ketjun yksityinen maatalouskauppias. HCP on jälleenmyyjilleen valtakunnallisena tuotetukena, mutta Seinäjoella ja alueilla, joissa jälleenmyyjiä ei löydy, se toimii myös myyjänä.

"Osalla jälleenmyyjistä on myynnissä myös muita traktorimerkkejä ja tarjolla iso valikoima eri työkoneita. HCP:llä ei ole omia työkone-edustuksia", hän sanoo.

Arto Takalampi

Seinäjoen varastosta löytyy muun muassa tehdaskunnostettuja Zetorin vaihtomoottoreita.

Seinäjokelainen Konehuolto P. Saranpää on pitkäaikaisia sopimushuoltajia. Huoltohalli on 100 metrin etäisyydellä HCP:n Suomen toimipisteestä.

"Varaosat saamme todella nopeasti", yrittäjä Pauli Saranpää naurahtaa.

Saranpää on toiminut huoltoalalla vuodesta 1981 ja itsenäisenä traktoreiden ja maataloustyökoneiden huoltoyrittäjänä vuodesta 1997.

Deutz-Fahrin sopimushuoltaja hän on ollut Keskon ajoista alkaen koko 2000-luvun, ja huoltoedustus on jatkunut maahantuojan ja jälleenmyyjän vaihtumisista huolimatta.

Samoin hän on pysynyt Massey Fergusonin sopimushuoltajana, vaikka päämiehet ovat vaihtuneet. Saranpäällä on myös Pohjanmaan alueella hinattavien ja ajettavien Grimme-perunakoneiden huolto, mikä työllistää täyspäiväisesti noin kuukauden syksyisin.

"Monen merkin huoltajana on pakko toimia, sillä yhden merkin varassa ei pärjää", hän korostaa.

Saranpää tekee myös maahantulohuoltoja sekä vaihtokoneiden huollot HCP:lle sekä M-F:ää myyvälle Turun Konekeskukselle Seinäjoen alueella.

Hän on työskennellyt kahdestaan poikansa Petri Saranpään kanssa vuodesta 2012. Käytössä on huoltoauto maakunnassa tapahtuvia korjauksia varten.

"Isot huollot ja korjaukset teemme mielellään täällä huoltohallissa. Maakunnassa on hyvin saatavilla lavetteja, jolla koneet saadaan tuotua tänne nykyaikaisiin ja hyvin varusteltuihin huoltotiloihin", hän korostaa.

Arto Takalampi

