Maatalouden koneinvestointeihin odotetaan kymmenien prosenttien kasvua tänä vuonna – traktoreita myydään jälleen yli 1 500

Traktorimyynnin ennustetaan nousevan 15–20 prosenttia ja puimureissa kasvu on vielä isompaa. Hankkijan ahkera kampanjointi on virkistänyt myös kilpailijoiden kaupankäyntiä.

Jarno Mela

Yli puolet Suomessa myytävistä tuontitraktoreista tulee maahan Turun sataman kautta. Konekauppiaitten ovet ovat käyneet sen verran vilkkaasti, että Turun vapaasatamassa oli tammikuun puolivälissä väljää.

Sumuista mutta optimistista. Näin voi kuvata suurimpien maatalouskonekauppiaiden näkemyksiä juuri alkaneesta vuodesta. Traktoreiden myynnin odotetaan piristyvän kolmen hiljaisen vuoden jälkeen ja puimurikauppaan odotetaan ehkä parasta kautta sitten viime vuosikymmenen puolivälin.

SM haastatteli viiden suurimman maatalouskaupan johtajat tammikuun toisella viikolla. Osa näkee vain varovaista nousua traktorikaupassa ja toiset odottavat jopa viidenneksen lisäystä. Viime vuonna myytiin 1 394 maataloustraktoria, mutta kysyntä vilkastui kesäkuussa ja loppuvuoden menekki vastasi lähes 1 700 traktorin vuosimyyntiä.

Alkaneesta vuodesta on hankala sanoa mitään. Marras–joulukuu olivat kaupallisesti hyviä ja vuosi on alkanut samoissa merkeissä, mutta miten pitkään nousua jatkuu, miettii myyntijohtaja Matti Kallio Agco Suomesta.

Viljan hinta on vahvistunut, mikä luo toiveita konemyyntiin, mutta maitomarkkinoilla on ollut myllerrystä eikä lihan hinnassakaan ole isoa muutosta.

Pientä positiivista virettä voisi olla, mutta tuskin mitään isoa nousua nähdään. Ehkä jotain 1 500 rekisteröinnin luokkaa, Kallio tulkitsee.

Kunhan koronatilanne saadaan rokotusten avulla hallintaan, se toisi lisää positiivista virettä, Kallio sanoo. Toisaalta turpeen surullinen tilanne tuntuu, alaan ei investoida.

Yleisnäkymä on hyvin positiivinen, paljon parempi kuin vuosi sitten, toteaa toimitusjohtaja Jyrki Lepistö Hankkijalta. Yhtiö aloitti vuosi sitten Claasien myynnin ja kampanjointi on tuottanut tulosta. Tilauskanta on iso.

Lepistö jopa toppuuttelee. "Jos kysyntä elpyy odotettuakin enemmän, koneiden toimitusajat pitenevät väistämättä."

Kaikki tuoteryhmät traktoreista ja puimureista työkoneisiin ovat plussalla. Kuivurimyynti vetää, samoin kylvökoneissa mennään viime vuotta edellä. Yksi ajettava ruiskukin on myyty aiemmin myydyn yhden lisäksi, Lepistö kertoo.

"Taustalla saattaa olla myös patoutunutta kysyntää useiden heikkojen vuosien jälkeen", Lepistö pohtii.

Korona ei ole vaikuttanut kaupankäyntiin ja myyntilukuihin. Palvelu on pelannut etänäkin, mutta loputtomiin näin ei voida jatkaa. Toisaalta koronavuosi osoitti, ettei iso näyttely ole ainoa vaihtoehto.

Turun Konekeskuksen toimitusjohtaja Jouni Oksanen ja Agritekin markkinointijohtaja Antti Anttila ovat optimistisia ja povaavat traktorimyyntiin jopa viidenneksen kasvua, 1 600–1 700 rekisteröintiä.

"Ellei mitään ihmeellistä tapahdu vuoden aikana", Anttila lisää.

Oksasen mukaan viljan hintojen vahvistuminen näkyy kysynnässä. Uutta traktoria joutuu odottelemaan kuukausikaupalla. Toisaalta korona jättää jälkensä, lisää epävarmuutta. Komponenteista on ollut tehtailla edelleen pulaa.

Myös Brexit vaikuttaa välillisesti vaihtokoneiden hintaan ja saatavuuteen. Britanniasta on tuotu vuosittain 300–400 käytettyä traktoria, mutta tuonti voi hiipua. Ainakin paperisota kasvaa, Oksanen sanoo.

Britit vievät vuosittain 7 000–8 000 käytettyä traktoria ja vaihtokoneiden markkinoilla on muitakin. Liettuassa traktorimyynti puolittui kaksi vuotta sitten ja monissa muissa maissa on tultu alaspäin. Vaihtokoneita on tarjolla entistä vähemmän, mikä lisää paineita käytettyjen tuontiin. Hinnat ovat nousseet.

Traktoreissa ja puimureissa on lokakuusta lähtien menty selvästi positiivissa merkeissä, Anttila toteaa.

"Kun korona jylläsi keväällä, mietimme, paljonko tilauksia pitää perua. Onneksi yhtään ei peruttu. Vuoden lopulla jännitettiin, miten Brexit vaikuttaa, ja ratkaisu saatiin viime tipassa. Nyt vain byrokratia lisääntyy", Anttila kertoo.

New Hollandin traktoritehdas on Basildonissa Lontoon pohjoispuolella.

Witraktor aloitti John Deeren myynnin virallisesti toukokuussa eikä tilanne ollut helppo. Oloihin nähden toiminta lähti hyvin liikkeelle, myyntijohtaja Jarno Nissi Witraktorilta sanoo.

"Etenkin yli 150-hevosvoiman traktorit ovat tehneet oivasti kauppansa. Suomen traktorimyynti asettunee tänä vuonna 1 500 traktorin tuntumaan", Nissi ennustaa.

Deeren Saksan tehdas oli kiinni huhtikuussa kolme viikkoa. Silloin tehdyt koronasuojaukset ovat auttaneet, mutta tuotantokapasiteetti on alentunut samalla 10–15 prosenttia, kun työntekijät eristettiin toisistaan.

Koronaepidemia koettelee koko maailmaa, mutta korona-aika on toisaalta ollut parasta, mitä maataloudessa on koettu vuosiin, Nissi sanoo.

Nissin mukaan maatalouskoneita on myyty entiseen malliin, kun esimerkiksi autojen menekki notkahti. Kuluttajat ovat nähneet, miten tärkeää tuotantovarmuus on, ja suosivat kotimaista.

Tammikuun alun lumimyräkkä verhosi Turun vapaasatamassa kuljetusta odottavat traktorit ja muutaman puimurin valkoiseen huntuun.