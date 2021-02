Tällä tilalla on kolme tukijalkaa – "Yhden kortin varaan tilaa ei kannata rakentaa"

Toni Kippolan luotsaamalla maatilalla kasvetaan emolehmiä, hoidetaan metsät ja lisäksi urakoidaan koneilla. Tilaa on kehitetty määrätietoisesti ja tarkan euron taktiikalla. Seuraava investointi on uusi emolehmäpihatto.

Anne Anttila

Metsuriksi kouluttautunut Toni Kippola Pyhäjoelta sanoo metsän olevan edelleen hyvä sijoituskohde. Metsää on noin tuhat hehtaaria.

"Tila oli pieni, vain muutama hehtaari peltoa, vähän metsää ja karsinallinen lampaita. Lampaat pistin lähes saman tien pois ja keskityin 22-vuotiaan innokkuudella viljan- ja heinänviljelyyn."

Pyhäjoen Parhalahdella sijaitseva Rautalan tila on Toni Kippolalle sydämen asia. Metsuriksi kouluttautunut Kipppola otti kotitilan nimiinsä vuonna 1995.

Ensimmäiset kymmenen vuotta tilanpito oli sivutoimista ja päätoimeentulo tuli metallialan komennushommista.

Vuodet vieraan leivissä olivat hyväksi ja antoivat samalla aikaa miettiä, miten ja mihin suuntaan tilaa kannattaa kehittää, Kippola miettii.

Rautalan tilan isäntä ei ole koskaan sulkenut silmiään uudistuksilta.

"Halu kehittää ja kehittyä on ollut tämän tilan tärkein johtotähti. Toimintasuunnitelma tehdään muutamaksi vuodeksi kerrallaan ja sen verran väljästi, että toimintamallia voidaan tarpeen vaatiessa myös muuttaa", isäntä kertoo.

"Askeleet ovat aina olleet pieniä, mutta kantavia. Pidän tärkeänä, että tuntuma tilanpitoon säilyy."

Kippolan rakentamat toimintasuunnitelmat ovat kantaneet toivotulla tavalla, sillä tila on saapunut ympärilleen kestävät raamit.

Vuodesta 2010 lähtien pinta-alaa on kasvatettu reippaasti. Tilalla on siirrytty luomutuotantoon ja toiminta on muotoutunut nykyisiin mittoihinsa.

Vuonna 2016 Kippola jätti viljanviljelyn ja siirtyi kokonaan nurmiviljelyyn. Viljelyksessä on tällä hetkellä 200 hehtaaria ja lisäksi satapäiselle emolehmäkarjalle on tarjolla sata hehtaaria maisemanhoitokohteita.

"Olen tavattoman tyytyväinen saavutettuihin tuloksiin. Onnistumisten eteen pitää tehdä kuitenkin paljon töitä ja isoja päätöksiä, mutta samalla rakennettava rinnalle myös varatoimintoja."

"Kaikkia munia ei kannata laittaa samaan koriin ja jokaisella tilalla on oltava näkymätön laskuvarjo mahdollisia notkahduksia ajatellen", Kippola pohtii.

Emolehmien hoidon lisäksi Kippola työkalenteri täytyy metsätaloudesta sekä koneurakoinnista.

Metsä on hyvä sijoituskohde, sillä heilahduksista huolimatta puu säilyttää arvonsa, Kippola toteaa.

"Erityisesti energia- ja sahapuulla on nyt kysyntää, mutta tuottoa ei tule ilman työtä ja suunnittelua. Metsässä riittää koko ajan puuhasteltavaa, sillä kasvukunnon ylläpitäminen ei saa jäädä vain puheiden tasolle."

Kippola teki pitkään metsätyöt itse ja urakoi ajokoneen kanssa myös tilan ulkopuolella.

"Aikaa on rajallisesti ja metsämaata noin tuhat hehtaaria, joten katsoin parhaaksi ulkoistaa kaikki metsätyöt. Vain seuranta ja tarvittavat työmääräykset ovat vielä omalla pöydällä."

Talousmetsän ohella Rautalan tilalla on muutaman kymmenen hehtaarin verran suojelukohteita sekä kolme erillistä maanottoaluetta.

Anne Anttila

Toni Kippola tarjoaa ympärivuotisia urakointipalveluja pääasiassa traktoriilla, mutta käytössä on myös kaivinkone.

Toimintavuosikymmeniin mahtuu paljon muutoksia, mutta Kippola sanoo säästyneensä pahemmilta notkahduksilta.

"Monipuolinen toimintamalli, unohtamatta työn nälkää sekä omaa osaamista ovat toimineet parhaimpana pelastuslauttana."

"Kun itsellä pysyy työkalut kädessä ja taito taipuu karjanhoidon lisäksi konepuolelle, niin siinä on säästynyt paksu nippu seteleitä."

"Periaatteeni on, että velkataakka pyritään pitämään mahdollisimman pienenä. Investoinnit tehdään vain tarpeen, ei tavan mukaan."

Seuraava iso investointi on kolmen vuoden sisälle ajoittuva emolehmäpihatto. Samalla tilakeskus siirtyy muutaman kilometrin päähän nykyisestä.

"Keskeistä on eläinten hyvinvointi. Rakennusprojekti pitää sisällään jaloittelutarhan, erillisen ruokintakatoksen ja makuupaikat noin sadalle emolle sekä tilat vasikoille ja sonneille", Kippola suunnittelee.

Yhteensä eläinpaikkoja tulee noin 130. Tästä on hyvä jatkaa eteenpäin ja kehitettävää riittää, sillä mietinnässä on toiminnan muuttaminen osakeyhtiöksi.

Anne Anttila

Urakointikalusto on täydentynyt hiljattain uudella piensiemenen kylvöharalla. Kippola katsoo, että urakointi tukee omaa toimintaa ja samalla kalusto pysyy tehokkaana ja ajan mukaisena.