Myrskyt eivät yllätä kännykkäoperaattoria – riskikohdat tiedetään etukäteen

Verkko-operaattorit seuraavat ympäri vuorokauden säätä ja verkon toimintaa. Tekoäly on valjastettu avuksi ja häiriön sattuessa korjaustoimet lähtevät rullaamaan automaattisesti. Asiakkaan kokemat ongelmien kerrotaan vähentyneen vuosikymmenessä neljäsosaan.

Jarno Mela

Kehitysjohtaja Mikko Pomell (vas.) ja yksikönjohtaja Päivi Sarja Elisalta toteavat, että talvi on ollut edellisiä helpompi, kun laajoja myrkskyjä ei ole ollut. Lasiseinän takana on verkkovalvonnan keskus, jossa tiedetään heti, jos kännykkäyhteys alkaa pätkiä.

Elisan Tietoturva- ja palveluhallintakeskuksessa Helsingin Pasilassa on hiljaista. Seinää peittävillä sinisillä näyttöruuduilla palaa kaksi punaista valoa. Vieressä on Suomen kartta ja piste osoittaa jonnekin pääkaupunkiseudulle.

Toisessa laidassa on iso sääkartta. Matalapaine lähestyy Lappia Jäämereltä.

Kaksi punaista ruutua kertoo, että verkossa on kaksi häiriötä. Ehkä tukiasema on pudonnut pois käytöstä tai se on sammutettu esimerkiksi huoltotöiden ajaksi, kertoo kehitysjohtaja Mikko Pomell Elisan häiriöiden hallinnasta.

Asiakkaat tuskin ovat häiriöitä huomanneet. Jos yksittäinen tukiasema hiljenee, viereiset asemat paikkaavat, Pomell sanoo.

Pomell on cSOC:ssa eli Elisan tietoturva- ja palveluhallintakeskuksessa Helsingin Pasilassa, missä henkilökunta päivystää ympäri vuorokauden pyhät ja arjet. Seinää kiertää isojen näyttöjen rivistö ja työpöydillä on näyttöjä samaan tapaan kuin pörssimeklareilla.

Yksikönjohtaja Päivi Sarja Elisalta osallistuu maaliskuun puolivälissä käytyyn verkkokeskusteluun koronan takia aluksi viereisestä neuvotteluhuoneesta.

Kuluva talvi on ollut edellisiä helpompi ja isoilta myrskyiltä on vältytty, Sarja toteaa. Lapissa saattaa tulla tykkylumen kanssa ongelmia. Pasilassa tiedetään heti, jos puheluita alkaa katketa ja asiakkaat joutuvat soittamaan uudelleen.

Pomell esittelee verkkoyhtiön neliportaista varautumissuunnitelmaa, joka alkaa tuleviin häiriöihin varautumisesta ja häiriön havaitsemisesta vikojen korjaamiseen ja lopulta häiriötilanteen läpikävelyyn, jälkipyykkiin.

Mallia alettiin kehittää vuosikymmen sitten. Asiaan havahduttiin, kun asiakkaat valittivat, vaikka viat korjattiin nopeasti. Jotain puuttui. Asiakkaan kokemusta ei välttämättä ymmärretty, vaikka tekniikkapuoli oli hallussa.

Pomellin mukaan on saatu paljon aikaan. Asiakkaiden kokemat häiriöt mobiiliyhteyksissä ovat vähentyneet neljäsosaan.

"Parempaan pitää kuitenkin pystyä." Pomellin mukaan tavoite on, että asiakkaiden kokemien häiriöiden määrä vähenee 10–15 prosenttia vuodessa.

Viiden vuoden päästä tilanne on erilainen kuin nyt. Tekoäly ja valvontaketjun automatisointi varmistavat jo nyt verkon häiriöttömyyttä, mutta paljon on vielä tehtävissä. Myrskyihin ja häiriöihin varautuminen tarkentuu ja automatisoinnin ansiosta korjaavat toimet käynnistyvät nopeasti.

Suurin osa mobiiliverkon häiriöistä johtuu siitä, että tukiasemalta katkeavat sähköt. Asemilla on vara-akut, mutta jos katko kestää tuntikausia, tukiasema hiljenee.

Niin kävi viime kesänä, kun Päivö-myrsky pyyhkäisi Itä-Suomen yli ja jätti yli kahdeksi vuorokaudeksi laajat alueet ilman sähköä. Tukiasemat ja yhteydet hiljenivät, ja hätänumerot lakkasivat toimimasta.

Verkkoyhtiöt ovat varautuneet sähkökatkoihin aggregaateilla. Myrskytilanteissa niitä voidaan siirtää etukäteen sinne, missä tuhojen arvellaan olevan suurimpia.

Harvaan asutuilla alueilla operaattorien tukiasemat ovat usein samoissa mastoissa, jolloin kaikki hiljenevät yhtä aikaa.

Pomellin mukaan sähköverkkojen kaapelointi on parantanut mobiiliverkon häiriövarmuutta.

Pomell jää mietteliääksi, kun kysyn, voitaisiinko tukiasemien sähkösyöttöä hoitaa maatilojen aggregaateilla. "Tuskin tarvitaan. Varavoimaloita on riittänyt eivätkä kaikki ole olleet käytössä. Jos kohdalle osuu laaja sähkökatko, yksittäisen tukiaseman herättelystä ei ole apua, jos tukiaseman siirtoyhteydellä ei ole virtaa."

Tietoliikenneyhteyksien tietoturva tulee varmasti korostumaan entisestään tulevaisuudessa, Sarja pohtii.

Verkon liikennettä seurataan jo nyt tarkasti ja ylläpitäjä voi puuttua tilanteeseen, jos se havaitsee merkkejä hakkeroinnista tai verkkohyökkäyksestä. Haitallista liikennettä pystytään seulomaan niin, etteivät ne haittaa asiakasta.