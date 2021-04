Kun Valtran moottori tai vaihteisto vaurioituu, koko traktoria ei kannata hylätä – tehdaskunnostetun vaihteiston hinta on noin 60 prosenttia uuden hinnasta

Tehdaskunnostetut moottorit ovat arkea maatalouskoneissa. Valtra ja sen emoyhtiö Agco ovat ottaneet ohjelmaan myös vaihteistot ja voimanulosotto on työn alla.

Visa Vilkuna

Asentaja Ari Flinkman nostelee puretun vaihteiston osia pesuriin. Jari Luoma-aho seuraa koronaetäisyyden päässä toimitusta.

Kiertotalous tai kierrätys on paikoin ymmärretty oudosti, kun metallit pitäisi romuttaa, sulattaa ja valmistaa uusiksi tuotteiksi. Se aiheuttaa turhaa työtä ja rasittaa luontoa.

Maatalouskonekonserni Agcolla on asia ymmärretty toisin. Yrityksellä on kunnostetuille kokonaisuuksille oma Reman-brändi, jonka nimi tulee sanasta remanufacturing eli uudelleenvalmistus, tutummin tehdaskunnostus.

Kun Valtran moottori tai vaihteisto vaurioituu, koko traktoria ei kannata hylätä. Suolahden ja Linnavuoren tehtaalta saa tilalle uutta vastaavan moottorin tai vaihdelaatikon.

Liiketoimintajohtaja Jari Luoma-aho Agco Remanilta toteaa, että tehdaskunnostetut vaihteistot ovat hinnaltaan kilpailukykyisiä. Tehdaskunnostetun vaihteiston hinta on noin 60 prosenttia uuden vaihteiston hinnasta. Lopputulos on silti sama. Reman-vaihteisto on kuin uusi ja sisältää uusimmat päivitykset.

Tehdaskunnostettu moottori on mallista riippuen 20–40 prosenttia uuden moottorin hintaa edullisempi, Luoma-aho kertoo.

Moottoreiden lisäksi tarjolla on suutinsarjoja, syöttöpumppuja ja turboja.

Seuraava kohde voi olla voimanottoakselin kokonaisuus, joka saatetaan lisätä Reman-valikoimaan.

Tehdaskunnostuksessa tavaraa kulkee molempiin suuntiin. Kun asiakas päättää kunnostuttaa moottorin tai vaihteiston tehtaalla, hän sitoutuu samalla siihen, että vioittunut vaihteisto tai moottori lähetetään vaihdossa tehtaalle.

Luoma-ahon mukaan uudelleenvalmistetun komponentin lähetyslistassa on melko korkea panttimaksu palautettavalle vanhalle osalle. Se takaa, että osa saadaan varmasti kunnostettavaksi ja korjattuna uudelleen käyttöön.

Komponenttien kuljetus asiakkaalle ja vanhan osan lähettäminen hoidetaan trukilla siirrettävissä muovilaatikoissa. Tiivis laatikko estää mahdolliset öljy- ja nestevuodot kuljetuskaluston lattialle tai maastoon.

Tehtaalle palautunut vanha vaihteisto pestään päältä, puretaan osiin ja osat pestään huolellisesti. Sen jälkeen tehtaan asentajat vaihtavat kaikki laakerit sekä vialliset osat uusiin alkuperäisvaraosiin.

Luoma-ahon mukaan kunnostettavaksi tulevan Valtran vaihteiston noin 300 osasta keskimäärin puolet on virheettömiä ja ne voidaan käyttää uudelleen.

Valtralla on valikoimassa reilusti yli sata uudelleenvalmistettua vaihdelaatikko-, suunnanvaihdinta N- ja T- sarjoihin sekä 6000 ja 8000-sarjoihin. Myös A- ja 100-sarjan koneisiin löytyy tehdaskunnostettuja komponentteja.

Uudelleenvalmistetuille moottoreille ja voimansiirroille on kysyntää. Myynti on kasvanut kaksinumeroisilla prosenttiluvuilla useita vuosia peräkkäin, Luoma-aho kertoo.

Hinnoittelu on pyritty pitämään maltillisena ja tämä näkyy Reman-komponenttien menekissä.

Suomen osuus tehdaskunnostettujen osien myynnistä on vajaa kolmannes. Saksa, Ranska, Pohjoismaat sekä etenkin Baltian maat ovat seuraavina.

Visa Vilkuna

Vaihteisto kootaan uudelleen, maalataan ja testataan. Tuote myös päivitetään. Uudelleen valmistetuissa vaihteistoissa on sama vuoden takuu kuin uusissa vaihteistoissa.

Tehtaalla kunnostetut ja uuden takuulla olevat komponentit ovat tervetullut helpotus, Luoma-aho arvelee.

Monilla sopimushuoltajilla vaihteisto- ja moottorikorjauksia on vain muutama vuodessa. Harvakseltaan eteen tulevassa ja tarkkuutta vaativassa työssä osaaminen ei välttämättä pysy huipussaan.

"Kun koko yksikkö vaihdetaan, se on sekä asiakkaan että sopimushuoltajan kannalta turvallinen ja nopea ratkaisu. Koneen ei tarvitse seisoa pajalla osia odottelemassa. Usein voimansiirtoa korjattaessa huomataan yllättäviä vikoja, joihin ei osattu varautua", Luoma-aho perustelee.

Valtran lisäksi Agcon muutkin traktorimerkit, Massey Ferguson ja Fendt harjoittavat vastaavansisältöistä isojen osien uudelleenvalmistusta.

John Deerellä tehdaskunnostettujen vaihtokomponenttien valikoima on erittäin laaja käsittäen moottorien, voimansiirto-osien ja hydrauliikkakomponenttien lisäksi muun muassa startit ja laturit.

Visa Vilkuna

Maallikon silmään virheettömiltä näyttävät osat eivät ole läpäisseet ammattilaisen tarkastusta, vaan joutuvat sulattoon.